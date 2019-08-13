Опубликованы рендерные фото флагманского смартфона LG G8x

СМИ уже писали о том, что компания LG, в рамках предстоящей выставки IFA2019, представит свой новый флагманский смартфон – G8x.
А вот теперь в Сети появились фото грядущей новинки.
Судя по всему, новый флагман получит большой дисплей с едва заметным вырезом сверху, в котором, в свою очередь, будет находиться фронтальная камера. По слухам, размер экрана - 6,2 дюйма.
В качестве аппаратной платформы производитель обещает Qualcomm Snapdragon 855 Plus, максимальная тактовая частота которого – 2,96 ГГц. Графика будет работать на частоте 672 МГц.
Основная камера окажется многомодульной.
На нижнем торце расположится порт USB Type-C, а также классический вывод 3,5 мм.
Отдельно отмечен экранный сканер отпечатков пальцев.
Другие характеристики и точная цена новинки пока не приводятся.