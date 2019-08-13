Опубликованы рендерные фото флагманского смартфона LG G8x

13 августа 2019, 9:45

СМИ уже писали о том, что компания LG, в рамках предстоящей выставки IFA2019, представит свой новый флагманский смартфон – G8x.

А вот теперь в Сети появились фото грядущей новинки.



Судя по всему, новый флагман получит большой дисплей с едва заметным вырезом сверху, в котором, в свою очередь, будет находиться фронтальная камера. По слухам, размер экрана - 6,2 дюйма.



В качестве аппаратной платформы производитель обещает Qualcomm Snapdragon 855 Plus, максимальная тактовая частота которого – 2,96 ГГц. Графика будет работать на частоте 672 МГц.



Основная камера окажется многомодульной.



На нижнем торце расположится порт USB Type-C, а также классический вывод 3,5 мм.

Отдельно отмечен экранный сканер отпечатков пальцев.Другие характеристики и точная цена новинки пока не приводятся.