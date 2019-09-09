Смартфон LG G8X THINQ - Snapdragon 855 и двойной экран

9 сентября 2019, 10:15

LG представила на международной выставке IFA 2019 в Берлине свой новый смартфон серии G, LG G8XThinQ, и ультрасовременный смартфон с двойным экраном LG Dual Screen.

Оба гаджета созданы для того, чтобы обеспечивать новые качественные возможности и выполнять несколько задач одновременно, а также одновременно получать удовольствие от просмотра контента и общаться.



LG Dual Screen, который компания представила на MWC 2019 в Барселоне, стал новым форм-фактором и преподнес многозадачность мобильных устройств на новый уровень. В новой версии, компания LG учла отзывы потребителей и внедрила ряд усовершенствований, в том числе встроенный в чехол дополнительный 2,1"дисплей.

Он позволяет пользователям проверять время, дату, уровень заряда батареи, следить за сообщениями и получать другую полезную информацию, не открывая Dual Screen. Есть еще одно отличие: первый смартфон с двумя экранами позволял просматривать контент под двумя разными углами. А новый Dual Screen имеет шарнирный механизм, который позволяет дисплеям вращаться на 360º друг от друга (360 Freestop Hinge), и дает возможность просматривать контент под любым углом, как на ноутбуке.



Новый смартфон серии G от LG имеет такой же 6,4" экран, как и LG Dual Screen, для двойной продуктивности и развлечений. Благодаря встроенному в экран сканеру отпечатка пальца блокировать и разблокировать LG G8XThinQ теперь еще проще и это возможно даже тогда, когда двойной экран открыт назад. Автоматическая настройка яркости экрана в смартфонах уже давно не новость, однако в G8XThinQ сенсор освещения регулирует еще и контрастность, чем обеспечивает лучшую детализацию изображения и уменьшает нагрузку на зрение. А фронтальная камера телефона находится в ненавязчивой «капле», что позволяет в полной мере наслаждаться экраном FullVision с диагональю 6,4".



LG G8XThinQ — это просто мечта папарацци! Фронтальная камера 32 Мп, 1,6 μm сенсор, который может посоревноваться с основными камерами, и поэтому настоящие звездные фото можно делать на любую из камер. К тому же, для идеального селфи есть режим рефлектора, который позволяет делать более четкие и резкие портретные фото даже при низкой освещенности, и позволяет пользователям самостоятельно настраивать цвет освещения в соответствии с настроением или предпочтением. AI Action Shot в новом LG G8XThinQ распознает и компенсирует движение с помощью выдержки 1/480 сек., чтобы удержать предметы в фокусе; идеально для памятных снимков детей или домашних любимцев во время игры. Режим 4K Time Lapse позволяет создавать художественное покадровое видео с потрясающим разрешением 4K, а LG Steady Cam обеспечивает улучшенную стабильность изображения, поэтому видеоматериал выглядит более профессиональным. В LG G8XThinQ впервые добавлена возможность переключаться между фронтальной и тыловыми камерами в процессе записи видео.



LG, признанный лидер в производстве аудиосистем для смартфонов, в очередной раз удивит пользователей своим G8XThinQ. Два динамика мощностью 1,2 Вт выдают четкий и идеально сбалансированный стереозвук, а благодаря 32-битному Hi-Fi Quad DAC, усовершенствованном Meridian Audio, LG остается эталоном с точки зрения исключительного качества звука в смартфоне. По записи, LG G8XThinQ имеет микрофон, который включается автоматически с записью видео и детально и реалистично записывает и звук (ASMR).



Что касается внешнего вида, LG G8XThinQ имеет много общего с предыдущими моделями телефонов LG, но не лишен и собственной индивидуальности. Двойной экран теперь подключают через USB вместо пружинных контактов, так телефон без чехла выглядит более стильно и изящно. LG G8XThinQ может похвастаться улучшенным интерфейсом с более продуманным дизайном. Обновленные иконки и вкладки, такие как набор номера, журнал вызовов и контакты, размещенные внизу экрана, и теперь можно еще больше действий на телефоне выполнять одной рукой.



«LG Dual Screen уже стал признанным форм-фактором, который высоко оценили за его практичность и множество возможностей для многозадачности, которые он открывает, - отметил Brian Kwon, президент компании LG Mobile Communications и Home Entertainment. - Мы продолжим расширять экосистему LG Dual Screen через стратегическое партнерство и содержательное усовершенствование наших инноваций, чтобы удовлетворять индивидуальные потребности наших покупателей».



LG G8XThinQ и обновленный LG Dual Screen поступят в продажу в США и на других ключевых рынках в четвертом квартале.

LG G8XThinQ



Процессор: Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform

Дисплей: 6,4" 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2340 x 1080 / 403ppi)

Память: 6 Гб RAM / 128 Гб / microSD (до 2 Тб)

Камера:

Тыловая: 12 Мп стандартная (F1,8 / 1,4 μm / 78˚) / 13 Мп с сверхшироким углом съемки (F2,4 / 1,0 μm / 136˚)

Фронтальная: 32 Мп стандартная (F1,9 / 0,8 μm / 79˚)

Аккумулятор: 4000 мА/год.

Операционная система: Android 9.0 Pie

Габариты: 159,3 x 75,8 x 8,4 мм

Масса: 192 г

Сеть: 3G / 4G LTE-A

Интерфейсы подключения: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Type-C (с поддержкой USB 3.1)

Биометрия: Встроенный в экран сканер отпечатка пальца

Цвет: Aurora Black

Другое: Stereo Speaker / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D Surround Sound / Степень защиты от воды и пыли IP68 / HDR10 / Поддержка быстрой подзарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 / соответствие стандарту MIL-STD 810G / FM Radio



LG Dual Screen



Дисплей: 6,4" 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2,340 x 1,080 / 403ppi)

Встроенный в чехол дисплей: 2,1" Mono

Габариты: 165.96 x 84.63 x 14.99 мм

Масса: 134 г

Тип контакта: USB

Тип складывания: 360 Freestop Hinge

Цвет: Aurora Black