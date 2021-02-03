Ремонт оргтехники (принтеров, МФУ, сканеров)

Сейчас в каждом офисе есть оргтехника, так как без нее работа не возможна. Любая техника вне зависимости от бренда или качества производства, требует технического обслуживания, а иногда и ремонта. В большинстве случаев под техническим обслуживанием понимают замену расходных материалов, но это не так.
В случае даже самой простой неисправности лучше всего обратиться в сервисный центр (мы можем рекомендовать https://r-zapravka.com.ua/ремонт-оргтехники/ремонт-принтеров-и-мфу/)
Что относится к оргтехнике
- принтеры (плоттеры, лазерные струйные);
- копиры;
- сканеры;
- шредеры;
- ламинирующие аппараты;
- МФУ – многофункциональное устройство.
Каждое из данных устройств нуждается в периодическом техническом обслуживании, а иногда и ремонте. Разберем типичные поломки на примере МФУ, так как в большинстве офисов установлен именно этот аппарат.
Поломки оргтехники и их устранение
Устройство берет много листов бумаги:
- износилась площадка отделения – требуется ее замена;
Аппарат скрипит во время работы:
- необходимо смазать трущиеся и вращающиеся детали принтера - нужна профилактика;
Устройство жует бумагу во время подачи:
- узел забора бумаги изношен или сломан – необходимо заменить деталь или отреставрировать;
- загрязнились оптические датчики или завис флажок регистратора – требуется очистка или замена оптики и флажков;
Лист бумаги после копира с четкими черными полосами:
- оптика загрязнена или испортился блок проявки - провести профилактику, заменить или восстановить картридж;
Лист с изображением после копира светло-серого цвета:
- замаралась оптика - провести профилактику;
Лист бумаги после копира просто белый:
- неисправность картридж или закончилась краска в блоке проявки – поменять или восстановить картридж.
Бумага выходит мятая после картриджа:
- неисправность блока высокого напряжения или детали отделения – нужно заменить детали отделения или сам высоковольтный блок;
Бумага после прохода через копир выходит с четкими белыми полосами:
- произошло повреждение пленки, пальцев отделения или неисправен сам пресс вал – произошла поломка печки, что требует ремонта или замены печки целиком;
Устройство выдает ошибку в отсутствии тонера при установке нового картриджа:
- установлен бракованный картридж, без чипа идентификации или чип был не перепрограммирован – проблема решается заменой тубы или восстановлением старого картриджа;
Не включается режим сканера и копира на МФУ:
- 90% деталей устройства попадают под данную неисправность - выявление дефекта и его устранение;
Устройство выдает беспорядочные ошибки или не включается:
- Блок управления аппаратом или блок питания вышли из строя – проблема решается заменой.
Что делать в случае поломки
Оргтехника является технически сложным устройством, которое требует внимательного и бережного отношения. Если вы не являетесь специалистом по ремонту таких устройств, то не стоит в них залазить самим.
При любой поломке лучше всего вызвать специалиста, из компетентной компании, что бы оборудование было отремонтировано, и была дана гарантия на ремонт.
Специалистам будет очень сложно определить поломку и восстановить устройство, если вы сами вначале в нем покопаетесь. Сложнее всего восстанавливать то, что пытались отремонтировать дилетанты.