Ремонт оргтехники (принтеров, МФУ, сканеров)

3 февраля 2021, 12:08

Сейчас в каждом офисе есть оргтехника, так как без нее работа не возможна. Любая техника вне зависимости от бренда или качества производства, требует технического обслуживания, а иногда и ремонта. В большинстве случаев под техническим обслуживанием понимают замену расходных материалов, но это не так.

В случае даже самой простой неисправности лучше всего обратиться в сервисный центр (мы можем рекомендовать https://r-zapravka.com.ua/ремонт-оргтехники/ремонт-принтеров-и-мфу/)

Что относится к оргтехнике

принтеры (плоттеры, лазерные струйные);

копиры;

сканеры;

шредеры;

ламинирующие аппараты;

МФУ – многофункциональное устройство.

Каждое из данных устройств нуждается в периодическом техническом обслуживании, а иногда и ремонте. Разберем типичные поломки на примере МФУ, так как в большинстве офисов установлен именно этот аппарат.

Поломки оргтехники и их устранение

Устройство берет много листов бумаги:

- износилась площадка отделения – требуется ее замена;

Аппарат скрипит во время работы:

- необходимо смазать трущиеся и вращающиеся детали принтера - нужна профилактика;

Устройство жует бумагу во время подачи:

- узел забора бумаги изношен или сломан – необходимо заменить деталь или отреставрировать;

- загрязнились оптические датчики или завис флажок регистратора – требуется очистка или замена оптики и флажков;

Лист бумаги после копира с четкими черными полосами:

- оптика загрязнена или испортился блок проявки - провести профилактику, заменить или восстановить картридж;

Лист с изображением после копира светло-серого цвета:

- замаралась оптика - провести профилактику;

Лист бумаги после копира просто белый:

- неисправность картридж или закончилась краска в блоке проявки – поменять или восстановить картридж.

Бумага выходит мятая после картриджа:

- неисправность блока высокого напряжения или детали отделения – нужно заменить детали отделения или сам высоковольтный блок;

Бумага после прохода через копир выходит с четкими белыми полосами:

- произошло повреждение пленки, пальцев отделения или неисправен сам пресс вал – произошла поломка печки, что требует ремонта или замены печки целиком;

Устройство выдает ошибку в отсутствии тонера при установке нового картриджа:

- установлен бракованный картридж, без чипа идентификации или чип был не перепрограммирован – проблема решается заменой тубы или восстановлением старого картриджа;

Не включается режим сканера и копира на МФУ:

- 90% деталей устройства попадают под данную неисправность - выявление дефекта и его устранение;

Устройство выдает беспорядочные ошибки или не включается:

- Блок управления аппаратом или блок питания вышли из строя – проблема решается заменой.



Что делать в случае поломки

Оргтехника является технически сложным устройством, которое требует внимательного и бережного отношения. Если вы не являетесь специалистом по ремонту таких устройств, то не стоит в них залазить самим.

При любой поломке лучше всего вызвать специалиста, из компетентной компании, что бы оборудование было отремонтировано, и была дана гарантия на ремонт.

Специалистам будет очень сложно определить поломку и восстановить устройство, если вы сами вначале в нем покопаетесь. Сложнее всего восстанавливать то, что пытались отремонтировать дилетанты.