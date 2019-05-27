Новые полноцветные МФУ и принтеры Canon i-SENSYS уже на складе Юг-Контракта

27 мая 2019, 10:45

Ассортимент Юг-Контракта пополнился новыми лазерными полноцветными МФУ и принтерами Canon i-SENSYS – теперь печатать и сканировать еще проще.



Новые модели Canon i-SENSYS LBP621Cw, LBP623Cdw, MF641Cw и MF643Cdw помогают расширить возможности малого и среднего бизнеса.

Новые МФУ и принтеры компактные и эргономичные, они просты в эксплуатации и обслуживании. Все модели позволяют быстро сканировать и печатать документы, обеспечивают высокую производительность (до 21 стр./мин). Модели LBP621Cw, LBP623Cdw и MF643Cdw имеют функцию двусторонней печати, что помогает экономить расходные материалы.Кроме этого, новинки оснащены компактными корпусами с цветным сенсорным экраном. Универсальные картриджи с тонером обеспечивают надежность и качество печати на протяжении всего срока эксплуатации устройств, просто устанавливаются и обслуживаются.Защиту конфиденциальности документов обеспечивает функция доступа с введением PIN-кода, а приложение Canon PRINT Business позволяет быстро и легко печатать документы с мобильных устройств. Также все устройства оснащены функциями AirPrint и Mopria.Новые принтера пришли на смену старым моделям: LBP611Cn заменен на LBP621Cw, LBP613Cdw на LBP623Cdw. В свою очередь МФУ MF631Cn заменено на MF641Cw, а MF633Cdw на MF643Cdw.