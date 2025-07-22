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22 июля 2025, 15:15

В Китае появилась клиника для тех, кто не хочет ходить на работу

Там лечат взрослых с профессиональным выгоранием, тревожностью и депрессией. Индивидуальный план лечения может включать от психотерапии до медикаментов. 


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