Клиника Биляка: сложные операции лапароскопическим и эндоскопическим методами

15 июня 2021, 11:15

Когда у человека возникают проблемы со здоровьем, которые требуют оперативного вмешательства, не дает покоя страх, появляется ощущение тревоги и беспомощности. Это сильный стресс и испытание. Однако именно в такие сложные периоды нужно взять себя в руки и направить усилия на поиск опытного специалиста, который качественно проведет операцию, вернет уверенность в завтрашнем дне и здоровье.

Выздоровление без оперативного вмешательства невозможно? Обращайтесь в частную Клинику Биляка. В этом медицинском учреждении с инновационным оборудованием работают опытные хирурги Украины, созданы лучшие условия для физического и душевного восстановления. Специалисты успешно лечат урологические, гинекологические и онко- патологии, применяя современные щадящие оперативные методики. Далее подробно о Клинике Биляка.

Степан Томович Биляк – основатель одноименной клиники, который еще в конце ХХ столетия получил звание "Заслуженный доктор Украины". Степан Томович ввел лапароскопическую технологию лечения в практику, собрал команду настоящих профессионалов. Вслед за ним лапароскопию начали использовать другие специалисты при проведении урологических, гинекологических, хирургических и онкологических операций.

Частная Клиника Биляка в Ужгороде оборудована современным оборудованием для диагностики, процедур, операций. Несмотря на огромный опыт работы, хирурги не останавливаются на достигнутом. Они осваивают новейшие технологии лечения, прошли стажировку в лучших медицинских учреждениях США, расположенных в Лос-Анджелесе, Монтерее, Чикаго, Сан-Франциско и не только. Успешно проводят операции любой сложности, оказывают моральную поддержку пациентам, что позволяет легче пережить нелегкий этап. Хирургические, урологические и гинекологические патологии лечат без выполнения традиционных разрезов, с помощью лапароскопического оборудования.

Применение малотравматических методик – это:

быстрое восстановление;

реабилитация с незначительными болевыми ощущениями;

минимальные риски возникновения осложнений.

Если клиническая картина обязывает прибегать к традиционным или эндохирургическим методикам, доктора делают это. Индивидуальный подход к лечению – принцип специалистов Клиники Биляка. Там работают не только известные украинские хирурги, урологи и гинекологи, но и онкологи, а также врачи сосудистого профиля. Комфортабельные палаты с санузлами и душевыми кабинами, современная лаборатория, реанимация и операционные залы – это все есть в медучреждении.

Специалисты Клиники Биляка убеждены, что потрясающих результатов в работе они достигают благодаря духовной составляющей и многолетнему опыту. На территории медицинского учреждения есть несколько храмов – святого архидиакона Стефана и преподобного Агапита Печерского. Второй считается первым украинским врачом (свою жизнь прожил достойно и спас большое количество людей). Пациенты не просто получают лечение, а ощущают исцеление и поддержку. Удивительно, но они не чувствуют всей той тяжести, которая знакома многим больным. В центре комфортно, как в доме отдыха. Храмы и парковая зона, уютные палаты, добрый вежливый персонал не дестабилизируют психоэмоциональное состояние, а наоборот, ускоряют выздоровление.

На всех этапах лечения можно не беспокоиться о питании – о нем позаботится персонал. Пациенты употребляют свежую еду из качественных, экологически чистых продуктов. После операции готовят специальные диетические блюда по рекомендации лечащего доктора, чтобы не перегружать работу внутренних органов и ускорить восстановление организма.

Специалисты этого медицинского центра единственные в Закарпатской области, которые при лечении гинекологических и урологических патологий, когда показано оперативное вмешательство, в 90% случаев из 100 используют лапароскопические технологии. Пациенты получают качественный сервис европейского уровня. Методы – щадящие, а результат – потрясающий!

Еще один интересный факт: только специалисты этой клиники в Закарпатской области без осложнений проводят радикальную цистэктомию. Эта операция необходима, когда невозможно сохранить следующие органы:

- мочевой пузырь;- региональные лимфатические узлы;- простату;- семенные пузырьки.

После удаления формируют новый мочевой пузырь, используя кишку больного. Радикальная цистэктомия позволяет сохранить естественную функцию мочевыделительной системы, а вместе с ней – и прежнее качество жизни, только уже без болезни.

Смело доверить здоровье специалистам этого медицинского центра также стоит, когда показана симультанная лапароскопия. Они единственные в Закарпатской области смогут выполнить 2-3 разнопрофильные операции в течение одного наркоза. Это снижает возникновение рисков, количество и длительность применения медикаментозных средств. Больной проходит один период реабилитации, тратит меньше денег на лечение. На этапе восстановления ему назначают фито- и озонотерапевтические процедуры, направленные:

- на ускорение заживления послеоперационных ран;- профилактику осложнений;- уменьшение приема антибиотиков и анальгетиков.

Все сказанное служит поводом для обращения и записи на консультацию к доктору. Не откладывайте решение проблем со здоровьем!