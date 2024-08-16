Учёные разработали "умный" инсулин

16 августа 2024, 13:15

Они представили умный инсулин ("Святой Грааль"), который находится в состоянии покоя в организме и начинает действовать только при необходимости.



Врачи утверждают, что в будущем миллионам людям с диабетом 1-го типа потребуется вводить себе такой препарат только один раз в неделю, пишет газета The Guardian.