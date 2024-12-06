Черный шоколад может снизить риск развития диабета — исследование

6 декабря 2024, 11:15

К такому выводу пришла группа ученых в ходе масштабного исследования в США. Его результаты опубликованы в медицинском журнале BMJ, подробности привели The Washington Post и NPR.

Ученые изучили данные около 192 тыс. американцев, за которыми наблюдали более 30 лет. Они установили, что у людей, которые употребляли немного черного шоколада — около 30 г в день, — риск развития диабета 2-го типа на 21% ниже по сравнению с людьми, которые его не употребляют. У людей, которые ели молочный шоколад, в котором больше сахара и меньше какао, не заметили снижения риска диабета. При этом любители молочного шоколада часто набирали вес, что, наоборот, способствовало развитию диабета.Не совсем понятно, с чем связан такой эффект. Но исследователи полагают, что черный шоколад улучшает чувствительность к инсулину.