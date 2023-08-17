Twitter задерживает доступ к сайтам, которые не нравятся Маску

Журналисты The Washington Post провели ряд тестов, фиксируя время, которое нужно, чтобы перейти по ссылке, размещенной в Twitter.
Задержка при переходе на сайты компаний, которые подвергались критике владельца Twitter Илона Маска, составляла около пяти секунд.
Под ограничения, как показало исследование журналистов, попали:
Facebook;
Instagram;
Threads, новый сервис микроблогов от Meta;
Bluesky, соцсеть, созданная при участии сооснователя Twitter Джека Дорси;
Substack, платформа для рассылки электронных писем, которая управляет собственным сервисом микроблогов Substack Notes;
газета The New York Times;
агентство Reuters.
При этом ссылки на большинство других сайтов, например The Washington Post, Fox News и YouTube, открывались за секунду или меньше.
Пользователь форума Hacker News сообщил The Washington Post на условиях анонимности, что впервые заметил задержку доступа к The New York Times 4 августа.
В тот день Маск резко раскритиковал издание, назвав его "апологетом расового геноцида" и посоветовав людям отказаться от подписки на газету после того, как издание сообщило о политических разногласиях в ЮАР, где родился Маск.