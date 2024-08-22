Покупка Twitter стала самой неудачной для банков со времен мирового кризиса

22 августа 2024, 9:15

Семь банков, участвующих в сделке, предоставили деньги холдинговой компании Илона Маска для покупки Twitter.

Банки, финансирующие подобные сделки, как правило, быстро продают такие долги другим инвесторам, чтобы вывести их со своих балансов, зарабатывая на комиссионных.



Но в этот раз банки не смогли продать долг — в основном из-за слабых финансовых показателей X. В результате кредиты зависли на их балансах. Это привело к ухудшению кредитных портфелей финучреждений.



The Wall Street Journal пишет, что $13 млрд, которые Илон Маск занял для покупки Twitter у банков, обернулись для них худшей сделкой по финансированию со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.