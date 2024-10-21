Новое лечение диабета 2 типа может положить конец инъекциям инсулина

21 октября 2024, 11:45

Исследование Амстердамского университетского медицинского центра показало, что 86% пациентов с диабетом 2 типа перестали нуждаться в инсулине после новой процедуры.

В исследовании участвовали 14 человек в возрасте от 28 до 75 лет, которых наблюдали в течение 24 месяцев.

Процедура, получившая название ReCET (реклеточная терапия с помощью электропорации), использует электрические импульсы для улучшения чувствительности организма к собственному инсулину. После эндоскопической процедуры пациенты соблюдали строгую диету и принимали семаглутид — препарат, контролирующий уровень сахара в крови.На 6-м и 12-м месяцах наблюдения 12 из 14 участников больше не нуждались в инсулине, и это сохранялось в течении следующих двух лет. Серьезных побочных эффектов не было зафиксировано.Ученые утверждают, что ReCET безопасна и эффективна в сочетании с семаглутидом, так как устраняет необходимость в инсулиновой терапии и воздействует на первопричину диабета.Дальнейшие исследования с более крупной выборкой должны подтвердить эти результаты. Однако уже сейчас процедура представляется как важный шаг к потенциальному излечению диабета 2 типа.