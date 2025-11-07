7 ноября 2025, 10:15

В Сингапуре интернет-мошенников начнут наказывать розгами

Минимальное количество ударов составит 6, а максимальное – 24. Женщины, девочки и мужчины старше 50 лет освобождены от порки, сообщает The Washington Post.



Мошенничество является самым распространенным преступлением в Сингапуре, только в первой половине года зарегистрированы десятки тысяч случаев онлайн-мошенничества с общим ущербом – $385 млн.

