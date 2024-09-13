В Авиле эксгумировали тело святой Терезы и заявили о чуде

13 сентября 2024, 11:45

За 450 лет тело не разложилось. Представители Католической церкви пока не предоставили изображения для публикации, но планируют это сделать.

Сейчас тело перенесено в охраняемую комнату, где его изучают врачи и учёные, делают фотографии и рентгеновские снимки.Кстати, добраться до тела святой непросто. Для этого нужно 10 ключей. Три из них — для открытия внешних ворот, три — для открытия гробницы и четыре — для открытия самого гроба. Ключи разделены по группам и находятся у разных людей в разных городах.