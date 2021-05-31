Власти Индии направят $20 млрд на развитие локального производства ЖК-панелей

31 мая 2021, 13:45

Успех Китая и Вьетнама в концентрации на своей территории контрактного производства электроники не даёт покоя действующим властям Индии, поскольку локализация профильного бизнеса могла бы способствовать развитию местного рынка.

Очередным шагом в этом направлении может стать стимулирование локального производства ЖК-панелей, на что будет потрачено до $20 млрд.



О новой инициативе индийских властей поведал ресурс DigiTimes со ссылкой на заявления представителя Министерства электроники и информационных технологий Индии, сделанные на одной из тематических конференций. Индия готова поддержать до трёх‒четырёх проектов по строительству на территории страны предприятий, выпускающих ЖК-панели различного назначения. На эти нужды в общей сложности будет выделено $20 млрд, уже подписаны меморандумы о взаимопонимании с местными и зарубежными производителями.



Предполагается, что в Индии будут возведены производственные линии поколения 6G для выпуска дисплеев для мобильных устройств, а также линии поколения 8.5G для дисплеев, применяемых в других областях. По данным индийской ассоциации ICEA, в 2020 году ёмкость рынка ЖК-панелей в стране достигла $5,4 млрд, а к 2025 году она увеличится до $18,9 млрд. В ожидании такой динамики имеет смысл вкладывать средства в развитие локального производства, и власти страны это осознали.

(С) 3dnews