Китай представив новий БПЛА вертикального зльоту

22 июля 2025, 16:45

Народно-визвольна армія Китаю почала озброюватися новим розвідувальним БПЛА вертикального зльоту та посадки.

Його зовнішній вигляд та технічна компоновка майже повністю повторюють американський дрон V-BAT компанії Shield AI. Китайська модель — без офіційної назви — вже представлена як система власної розробки, хоча ключові елементи конструкції та функціональності вочевидь запозичені.Апарат має розмах крил 2,6 м, висоту 1,8 м, один двигун з осьовим гвинтом, інфрачервону та оптичну камери, а також систему стабілізації. Він здатний здійснювати вертикальний зліт та посадку, переходити в горизонтальний політ і має вищу швидкість, ніж квадрокоптери — фактично поєднує риси VTOL і фіксованокрилих платформ. Це робить його придатним для тривалих місій спостереження, у тому числі в умовах складного рельєфу або з обмеженим простором для зльоту/посадки.Раніше аналогічна модель — американський V-BAT — успішно експлуатувалася у розвідувальних місіях, зокрема на кораблях або в складних польових умовах. Китайський аналог, імовірно, створено за зразком з публічного доступу або контрверсій, як це вже траплялося з копіями MQ-1, Reaper або Global Hawk.Практичні наслідки:Поява VTOL-дронів у НВАК означає новий рівень гнучкості у тактичній розвідці на рівні батальйону або оперативних груп;Можлива інтеграція в морські та прибережні місії — на десантних кораблях, фрегатах, в умовах островів чи важкодоступних узбереж;Створення китайської серії «копій без назви» свідчить про перехід від масштабного виробництва дешевих БПЛА до точкових high-end розробок, навіть якщо це відвертий плагіат.