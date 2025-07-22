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22 июля 2025, 13:45

На британську авіабазу вперше за 16 років повернули ядерну зброю США, - ЗМІ

За даними UK Defence Journal, зброя була перевезена з Центру ядерної зброї ВПС США на авіабазі Кіртленд в Нью-Мексико до новозбудованого безпечного сховища на британській території.


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