На британську авіабазу вперше за 16 років повернули ядерну зброю США, - ЗМІ

За даними UK Defence Journal, зброя була перевезена з Центру ядерної зброї ВПС США на авіабазі Кіртленд в Нью-Мексико до новозбудованого безпечного сховища на британській території.
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