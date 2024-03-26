Какие смартфоны Samsung популярны в Украине?

26 марта 2024, 12:25

Samsung является одной из самых популярных марок телефонов в мире. Поэтому смартфоны samsung в Украине представлены как флагманскими моделями линеек Galaxy S24 и предыдущей S23, так и моделями среднего и бюджетного сегментов.

Так, недавно на рынке появились новые смартфоны Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G, которые ориентированы на средний ценовой сегмент и при этом наделены передовыми функциями.

Оба устройства оснащены расширенными функциями безопасности, такими как Knox Vault, а также новыми возможностями фотосъемки, навеянными инновациями флагманских камер Galaxy.

Оба смартфона имеют 6.6-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD и частотой обновления до 120 Гц, который подстраивается под окружающую среду с помощью технологии Vision Booster.

Они предлагают прекрасные возможности для фотосъемки, такие как оптическая стабилизация (OIS) и видеоцифровая стабилизация изображения (VDIS), гарантирующие четкость фото и видео даже при съемке в движении.

В январе этого года была представлена флагманская линейка Galaxy S24, состоящая из трех устройств - Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra. Samsung сделала основную ставку на искусственный интеллект и улучшенную защиту, поскольку смартфоны получат «семь поколений обновлений безопасности и операционной системы». Одной из фишек новых смартфонов стал перевод в режиме реального времени во время разговора по телефону.

ITnews приводит популярные модели по итогам 2023 года, от базовых моделей до флагманов с указанием их характеристик:

Samsung Galaxy A04e: доступный смартфон с базовыми функциями, 3/32 ГБ памяти и аккумулятором 5000 мАч.

Galaxy M13: немного более дорогой вариант с 4/64 ГБ памяти, 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором 5000 мАч.

Galaxy A23: смартфон с 6/128 ГБ памяти, 50-мегапиксельной камерой, экраном Super AMOLED 90 Гц и аккумулятором 5000 мАч.

Samsung Galaxy M33 5G: смартфон с поддержкой 5G, 6/128 ГБ памяти, 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором 5000 мАч.

Galaxy A53 5G: смартфон с поддержкой 5G, 6/128 ГБ памяти, 64-мегапиксельной камерой и аккумулятором 5000 мАч.

Galaxy S21 FE: флагманский смартфон 2021 года, который стал доступнее в 2023 году. Он имеет 6/128 ГБ памяти, 12-мегапиксельную камеру и аккумулятор 4500 мАч.

Samsung Galaxy S23: флагманский смартфон 2023 года с топовыми характеристиками, включая 8/256 ГБ памяти, 200-мегапиксельную камеру и аккумулятор 5000 мАч.

Galaxy S23 Ultra: еще более продвинутая версия S23 с поддержкой S Pen, 12/512 ГБ памяти, 200-мегапиксельной камерой и аккумулятором 5000 мАч.

Galaxy Z Fold4: складной смартфон нового поколения с 12/256 ГБ памяти, тремя камерами (50 МП + 12 МП + 12 МП) и аккумулятором 4400 мАч.

Важно отметить, что это лишь несколько примеров, и на рынке представлено множество других смартфонов Samsung. При выборе смартфона важно ориентироваться на свои потребности и бюджет.