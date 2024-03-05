Кришки корпусу - не тільки стиль, а й ефективний захист

5 марта 2024, 22:20

Часи надміцних телефонів давно минули, і такі моделі, як знаменита "броньована" Nokia 3310, є лише героями легенд, що блукають в Інтернеті.

Виробники сучасних смартфонів також докладають усіх зусиль, щоб зробити пристрої максимально міцними і стійкими до механічних пошкоджень, але необхідність вибору найлегших матеріалів означає, що навіть найкращі смартфони, такі як Xiaomi, можуть бути пошкоджені.

Пошкодження смартфона - неприємний наслідок нещадної експлуатації

Багато хто звертає увагу насамперед на естетичну складову. Адже тріщини, сколи та вм'ятини мають не дуже привабливий вигляд, особливо якщо вони з'являються на елементах корпусу флагманських моделей Xiaomi. Однак слід пам'ятати, що кришки корпусу відповідають не лише за належний зовнішній вигляд, а й, перш за все, призначені для захисту окремих компоненти мобільного пристрою, таких як акумулятор або материнська плата. Ось чому ми повинні якомога швидше знайти відповідні запасні частини для смартфона Xiaomi в цьому каталозі https://www.aks.ua/catalog/zadnie-kryshki/brand/xiaomi, якщо кришка акумуляторного відсіку була пошкоджена.

Кришки Xiaomi - особливості та різновиди

Останнім часом китайський виробник використовує у своїх телефонах, так звану, монолітну конструкцію. Тобто звичайний користувач має обмежений доступ до акумуляторного відсіку. Завдяки такому прийому вдалося домогтися більш надійного захисту внутрішніх компонентів, а також зробити збірку легкою і тонкою. Однак при цьому підвищилася складність заміни задньої панелі та відповідно її вартість, оскільки найчастіше вона оснащена додатковими елементами: контур бездротової зарядки, GSM антени, NFS модуль тощо.

Важливою особливістю задніх кришок залишається і зовнішній вигляд. У цьому випадку вибір ґрунтується виключно на перевагах самого користувача. Однак якщо задня панель смартфона пошкоджена, то варто вибирати зі списку тих комплектуючих, які передбачені базовою комплектацією. Задні панелі для смартфонів зустрічаються в таких виконаннях:

- металеві;

- пластикові;

- скляні.

Оригінальні комплектуючі або репліка?

З проблемою вибору стикаються користувачі не тільки бюджетних моделей, а й флагманів. Проблема полягає в тому, що обладнання преміального класу також схильне до зносу і появи механічних слідів використання. Відновити первісний стан монолітного смартфона на основі оригінальних запчастин - задоволення не з дешевих. Тому дуже часто доводиться вибирати саме копії подібних комплектуючих. Насправді в цьому немає нічого страшного, і якщо використовувати репліки високого класу, то результат може бути не гіршим, ніж у заводського аналога. Обрати один з варiантiв можна тут https://www.aks.ua/catalog/zadnie-kryshki/.