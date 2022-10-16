Новатек-Електро РПМ 416 - пристрій для вимірювання електричних параметрів

16 октября 2022, 15:17

Реєстратор РПМ - 416 є мікропроцесорним пристроєм, призначеним для вимірювання значення електричних параметрів, відображення цих значень на дисплеї реєстратора, а також архівування даних.

Реєстратор параметрів електромережі РПМ-416.Переваги пристрою:Висока надійність – система самоконтролю і алгоритм збереження даних не допускають втрати даних у разі виникнення аварійних ситуацій (зникнення живлення)Багатоканальність – достатньо одного реєстратора для отримання повної інформації про роботу спостережуваного об’єкта.Віддалений моніторинг та конфігурація – реєстратор, встановлений у важкодоступному місці з підключеним Ethernet, здатний, паралельно із записом на карту пам’яті, здійснювати передачу даних на ПК або на віддалений серверГальванічна розв’язка – вхідні сигнали високої напруги і струму гальванічно розв’язані від інших входів, що забезпечує простоту підключення реєстратораА також:Гарантія на всю продукцію 10 роківЗнижки на ОПТМодернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнтаМожлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби

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