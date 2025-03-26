Google запускає безкоштовну програму для українських освітян

26 марта 2025, 12:15

Google вірить у трансформаційну силу освіти і продовжує підтримувати українських освітян. Спираючись на успіх програми 2024 року "Цифрові навички для освіти", що допомогла понад 23 000 педагогам підвищити кваліфікацію, Google запускає нову програму "Академія ШІ для освітян", щоб допомогти освітянам ефективно використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй щоденній роботі.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.Шеститижневий онлайн-курс "Академія ШІ для освітян" розпочнеться 7 квітня о 18:00. Зареєструватися можна на сторінці програми.Google разом із Beetroot Academy розробили комплексну програму, що охоплює всі аспекти використання ШІ в освіті: від базових понять до практичного застосування та етичних питань, з фокусом на український освітній контекст.Протягом програми учасники отримають:Три окремі напрями для трьох рівнів навчання:Дошкільна освіта: вихователі опанують інструменти ШІ для розвитку дитячої творчості та впровадження індивідуального підходу.Загальна середня освіта: вчителі дізнаються, як ШІ допоможе впоратися з навантаженням, створювати захопливі уроки та допомогти учням досягати кращих успіхів у навчанні.Фахова передвища та вища освіта: викладачі познайомляться з новітніми інструментами ШІ для наукової роботи та матимуть можливість обговорити етичні аспекти використання генеративного ШІ.Можливість переглядати тренінги наживо або у записі.Практичні навички та знання, необхідні для інтеграції ШІ у педагогічну практику.Розуміння побудови безпечного освітнього процесу з використанням ШІ.Приклади автоматизації рутинних завдань.Переваги курсу:Сертифікат: учасники отримають офіційний сертифікат про проходження курсу.Інтерактивність: під час курсу на учасників чекають практичні завдання.Зв'язок з експертами: учасники можуть задавати питання та отримати відповіді від досвідчених тренерів наживо.Спільнота: учасники отримають доступ до спільноти освітян задля обміну досвіду.Нагороди: можливість взяти участь у розіграші нагород.