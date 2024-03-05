Google запрошує на курс для українських освітян

Google продовжує підтримку українських освітян цифровою експертизою та оголошує про запуск нового онлайн-курсу "Цифрові навички для освіти з Google" за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Ця програма створена для того, щоб допомогти українським освітянам покращити свої цифрові навички, оптимізувати роботу та звільнити час для професійного розвитку і нових можливостей.
Онлайн-курс "Цифрові навички для освіти з Google" розпочнеться 19 березня о 16:00 та складатиметься із 7 онлайн-тренінгів та 3 сесій запитань і відповідей. Запрошуємо всіх охочих зареєструватися на курс та дізнатися більше інформації на сторінці програми.
Програма буде корисною для всіх охочих освітян, а зокрема:
Вчителів;
Викладачів коледжів та університетів;
Представників адміністрацій закладів освіти;
Інших освітніх управлінців.
Протягом курсу учасники:
Ознайомляться з інструментами Google, які допоможуть оптимізувати роботу та заощаджувати час;
Дізнаються, як зробити навчання більш інтерактивним та персоналізованим;
Навчаться використовувати штучний інтелект як особистого помічника;
Отримають знання про безпеку в Інтернеті та зможуть навчати цього інших;
Застосовуватимуть нові знання на практиці одразу під час тренінгів.
Переваги курсу:
Сертифікат: учасники отримають сертифікат про проходження окремого тренінгу або всього курсу.
Інтерактивність: під час курсу на учасників чекають багато завдань та челенджів.
Запитання та відповіді: учасники зможуть поставити питання тренеру наживо.
Нагороди: буде можливість взяти участь у розіграші нагород.