5 марта 2024, 12:45

Google запрошує на курс для українських освітян

Google продовжує підтримку українських освітян цифровою експертизою та оголошує про запуск нового онлайн-курсу "Цифрові навички для освіти з Google" за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Ця програма створена для того, щоб допомогти українським освітянам покращити свої цифрові навички, оптимізувати роботу та звільнити час для професійного розвитку і нових можливостей.

Онлайн-курс "Цифрові навички для освіти з Google" розпочнеться 19 березня о 16:00 та складатиметься із 7 онлайн-тренінгів та 3 сесій запитань і відповідей. Запрошуємо всіх охочих зареєструватися на курс та дізнатися більше інформації на сторінці програми.

Програма буде корисною для всіх охочих освітян, а зокрема:

Вчителів;

Викладачів коледжів та університетів;

Представників адміністрацій закладів освіти;

Інших освітніх управлінців.

Протягом курсу учасники:

Ознайомляться з інструментами Google, які допоможуть оптимізувати роботу та заощаджувати час;

Дізнаються, як зробити навчання більш інтерактивним та персоналізованим;

Навчаться використовувати штучний інтелект як особистого помічника;

Отримають знання про безпеку в Інтернеті та зможуть навчати цього інших;

Застосовуватимуть нові знання на практиці одразу під час тренінгів.

Переваги курсу:

Сертифікат: учасники отримають сертифікат про проходження окремого тренінгу або всього курсу.

Інтерактивність: під час курсу на учасників чекають багато завдань та челенджів.

Запитання та відповіді: учасники зможуть поставити питання тренеру наживо.

Нагороди: буде можливість взяти участь у розіграші нагород.
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