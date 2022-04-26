Vodafone надає безкоштовний доступ до сервісів і застосунків для навчання

26 апреля 2022, 10:15

Vodafone підтримує ініціативи Міністерства освіти і науки України – компанія надала безкоштовний доступ до освітніх сервісів на базі швидкісного інтернету.



Сервіси для відеоконференцій MS Teams, Zoom, Skype, Hangouts, Google Meet та месенжери Viber, Telegram, WhatsApp, Google Classroom надаються користувачам тарифних пакетів Vodafone на базі послуги Online PASS безкоштовно.

Окрім того, у сервісі онлайн-телебачення Vodafone TV з першого дня воєнного вторгнення в Україну транслюються уроки в рамках проєкту «Навчання без меж» та «Всеукраїнська школа онлайн».

«У зв‘язку із жорстоким воєнним вторгненням росії в Україну, для продовження навчання школярів, командою МОН спільно з Google створено Всеукраїнський розклад, функціонує Всеукраїнська школа онлайн, українські телеканали транслюють уроки для 5-11 класів у межах проєкту "Навчання без меж". Вдячний відповідальному українському бізнесу, мобільним операторам, які активно доєднуються до ініціатив МОН щодо забезпечення навчання, а також роботи освітян – це надважливий крок для підтримки сфери освіти», –зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Послуга Online PASS включена у тарифи: SuperNet Start, SuperNet Pro та SuperNet Unlim. Повний перелік сервісів, доступний у послузі: меседжинг (текстові та графічні повідомлення) в Viber, Telegram, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраїнська школа онлайн; аудіо- та відеодзвінки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype for business, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.