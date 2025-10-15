Google запускає 2-гу когорту програми “Академія ШІ для освітян від Google”

15 октября 2025, 12:15

Google продовжує підтримувати українських освітян, допомагаючи їм опанувати штучний інтелект та ефективно використовувати його інструменти.



Саме тому Google запускає другий потік програми "Академія ШІ для освітян від Google". Її мета — допомогти освітянам поглибити свої знання зі штучного інтелекту, щоб оптимізувати робочі процеси, заощадити час і відкрити нові можливості для професійного розвитку.



Проєкт реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.



Програма буде корисною для освітян закладів дошкільної освіти, вчителів закладів середньої освіти, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, студентів педагогічних закладів вищої освіти, а також усіх охочих освітян.

Google разом із Beetroot Academy розробили комплексну програму, що протягом 5 тижнів допоможе учасникам дізнатись, як:зменшити час на щоденні задачі та ефективно виконувати завдання, використовуючи ШІ;інтегрувати ШІ в освітню діяльність;поєднувати різні елементи ШІ-інструментів для розв'язання актуальних щоденних завдань;підвищити результативність та покращити навчальний процес, використовуючи сучасні ШІ-інструменти.У межах курсу освітяни також мають нагоду:здобути сертифікат про проходження онлайн-курсу;приєднатися до освітянської спільноти однодумців;долучитися до інтерактивних завдань;поставити запитання тренерам наживо;отримати робочий зошит з короткими викладами, підбіркою корисних ресурсів та інструментів;взяти участь у розіграші нагород.Початок програми – 29 жовтня о 18:00. Ознайомитися з деталями курсу, сертифікації, датами вебінарів, а також пройти реєстрацію можна на сайті за посиланням. Після реєстрації кожен учасник отримає електронного листа з повною інформацією про подальші кроки.Долучайтесь, аби покращити свої ШІ-навички та стати ще більш ефективним у своїй освітній діяльності!