Кіберполіція та Binance проведуть CYBER SECURITY CAMP

3 октября 2024, 11:45

Binance оголошує про нове партнерство з українськими правоохоронцями. У співпраці з кіберполіцією та ГО “Брама” Binance запускає CYBER SECURITY CAMP мета якого – дати можливість українським студентам та курсантам здобути унікальні навички сучасного цифрового світу.



Binance докладає значних зусиль, щоб запобігти онлайн-шахрайствам через ретельне інформування українців про сферу блокчейну та криптовалют. Зокрема, йдеться про протидію таким популярним шахрайським “схемам” як фішинг (перехід на фішингові сайти), “романтичні знайомства” та багато інших. Також від запуску програми у 2022 році Binance провела вже понад 70 семінарів для правоохоронних органів.

Етап 1:

Етап 2:

Етап 3:

Етап 4:

Окрім того, завдяки активній співпраці з правоохоронцями Binance з 1 січня 2024 року запобігла втратам від шахрайства на $2,4 мільярда, а на глобальному рівні посприяла у забезпеченні безпеки коштів на суму понад $73 мільйони, викрадених у сторонніх організацій.«Ми у Binance переконані, що розвиток цифрових навичок і знань у сфері кібербезпеки є важливим елементом для забезпечення безпеки в цифровому світі. Партнерство з Кіберполіцією України та ГО "Брама" дозволяє нам продовжувати наші зусилля з підвищення освіченості молоді щодо ризиків у сфері онлайн-шахрайства та криптовалют. Ми віримо, що інвестування у розвиток студентської молоді допоможе створити нову генерацію фахівців, здатних ефективно працювати у сфері технологій блокчейну та захисту від онлайн-загроз. Саме від цих молодих талантів залежатиме майбутнє безпеки цифрової економіки, і ми раді зробити свій внесок у їхній розвиток», каже Кирило Хом'яков, регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та АфриціНовою сторінкою колаборації Binance з Кіберполіцією та ГО “Брама” стане CYBER SECURITY CAMP. Це чотирьохетапний конкурс, переможці якого отримають можливість взяти участь в Offline курсі, де дізнаються про основи кібербезпеки, криптозахисту та медіагігієни. Участь у відборі можуть взяти громадяни України віком від 18 років."Ми долучилися до ініціативи CYBER SECURITY CAMP, оскільки розвиток цифрових навичок та знань у сфері кібербезпеки є критично важливим для сучасної молоді. Захист від онлайн-загроз вимагає не лише технологій, а й комплексного підходу до освіти. Це стратегічне питання для безпеки майбутнього, тож ми прагнемо, щоб студенти отримали необхідні знання з протидії кіберзагрозам", - зазначив очільник кіберполіції Юрій Виходець.Як буде проходити відбірУчасники заповнюють просту анкету, надаючи основну інформацію. Ця анкета від Binance допоможе попередньо оцінити кожного кандидата.Кандидати пройдуть спеціальний тест на логічне мислення, знання України та базових знань цифрового світу, розроблений Кіберполіцією у співпраці з ГО «Брама». Цей етап передбачає відбір 2000 учасників для наступного туру.Учасники пройдуть квест, за результатами якого буде відібрано 100 фіналістів. Під час проходження квесту учасникам дозволяється користуватися електронними джерелами з мережі Інтернет для проходження завдань.Фіналісти представлять відеопрезентації. За підсумками цього етапу буде обрано 30 переможців, які отримають квитки до Cyber Security Camp, який буде профінансовано компанією Binance.

Впродовж 10 днів переможці будуть навчатися основам захисту від шахрайства у цифровому світі під керівництвом експертів Binance. Компанія також проведе розіграш призів на суму 3 мільйони гривень серед учасників.



Як взяти участь?



Щоб стати учасником, необхідно подати заявку через спеціальну форму на сайті. Не пропустіть свій шанс стати частиною цієї важливої ініціативи!



Інформація про перебіг конкурсу буде розміщуватись на інформаційних ресурсах партнерів та телеграм боті BRAMA @stopdrugsbot