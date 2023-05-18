Binance посилює співпрацю з українськими правоохоронними органами

18 мая 2023, 14:15

Binance провела навчальні семінари для правоохоронних органів та регуляторів України в рамках постійної програми підтримки України та глобальної ініціативи Binance з боротьби зі злочинами з використанням криптовалют.

Серія семінарів у Києві об’єднала експертів та співробітників Кіберполіції, CБУ, Міністерства цифрової трансформації та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Програма семінарів від Binance - це перша скоординована ініціатива в галузі по всьому світу. Вона була створена, щоб допомогти правоохоронним органам, регуляторам та органам прокуратури та виявляти фінансові та кіберзлочини, а також для допомоги у судовому переслідуванні зловмисників.Заходи проводили Ярек Якубчек, керівник відділу тренінгів для правоохоронних органів Binance, і Мелані Лефевр, старший тренер відділу LE training. П’ятиденна навчальна програма складалася з офлайн-семінарів про фундаментальні концепції блокчейну та криптовалют, політику Binance щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та методи розроблені Binance, що можуть допомогти правоохоронним органам у розслідуваннях.“Під час війни країна щодня змушена відповідати на безперервні виклики. Серед них — поширеність фінансових злочинів, які загрожують стабільності та безпеці фінансової екосистеми України. У Binance ми прагнемо підтримувати співпрацю з регуляторними та правоохоронними органами України у напрямку запобігання фінансовим злочинам для захисту фінансової екосистеми України. Тому, незважаючи на військові дії, наша міжнародна команда після багатьох онлайн-заходів вирушила до Києва, щоб продовжувати зміцнювати партнерство з місцевими правоохоронними органами, — сказав Кирило Хомяков, генеральний менеджер Binance в Україні та Центральній Європі.За останній рік команда Binance Investigations провела та взяла участь у більш ніж 70 семінарах з боротьби з кібер- та фінансовими злочинами за участю правоохоронних органів у різних країнах, включаючи Аргентину, Бразилію, Канаду, Францію, Німеччину, Ізраїль, Нідерланди, Філіппіни, Швецію, Південну Корею, Велику Британію, Португалію, Іспанію, Швецію, Таїланд, ЮАР та ін.«Захист користувачів – наш пріоритет номер один у Binance. Ми працюємо пліч-о-пліч з правоохоронними органами для відстеження підозрілих рахунків та шахрайських дій, сприяючи боротьбі з фінансуванням тероризму, програмами-вимагачами, торгівлею людьми, дитячою порнографією та фінансовими злочинами», — сказав Ярек Якубчек, керівник відділу навчання правоохоронних органів Binance.