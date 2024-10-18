Огляд глобальних регуляторних тенденцій у сфері стейблкоїнів: Binance Research

18 октября 2024, 0:20

Binance Research, аналітичний підрозділ провідної світової блокчейн-екосистеми та постачальника криптовалютної інфраструктури Binance, представив огляд глобального регулювання стейблкоїнів.



Стейблкоїни продемонстрували значний вплив на фінансову сферу завдяки своїй здатності підтримувати стабільну вартість, прив’язану до традиційних валют або інших активів. Їхня обіцянка фінансової стабільності у поєднанні з ефективністю та прозорістю блокчейн-технологій створює передумови для того, щоб стейблкоїни стали основним елементом цифрових фінансів у майбутньому.

Після краху алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD (UST) у травні 2022 року, коли капіталізація активу впала з майже 18,7 мільярда доларів до нуля, стало очевидним, що алгоритмічні стейблкоїни мають значні фінансові ризики. Цей випадок спонукав регуляторів у різних країнах посилити свої зусилля щодо створення надійних регуляторних рамок для стейблкоїнів, щоб захистити інвесторів і забезпечити фінансову стабільність.Ці стейблкоїни підтримуються як криптовалютами (наприклад, Bitcoin або Ether), так і реальними активами, як-от державні облігації. Одним з прикладів є DAI, який спочатку покладався на цифрові активи, але тепер включає у свої резерви також державні облігації США.Алгоритмічні стейблкоїни минулого намагалися підтримувати свою прив’язку через систему випуску та знищення токенів, щоб регулювати обсяг токенів в обігу. Порівняно зі стейблкоїнами, забезпеченими цифровими активами, алгоритмічні стейблкоїни часто були недостатньо забезпеченими. Ця категорія стейблкоїнів практично зникла після краху Terra UST у 2022 році.Регіональні підходи до регулювання стейблкоїнів суттєво різняться:Європейський Союз запровадив всеосяжну законодавчу базу під назвою Markets in Crypto-Assets (MiCA), яка охоплює широкий спектр криптоактивів і встановлює чіткі вимоги до емісії та управління стейблкоїнами.Велика Британія обрала поетапну стратегію регулювання, де в першій фазі аналізуються фіатно-забезпечені стейблкоїни з акцентом на залученні зацікавлених сторін і ретельному аналізі.Сінгапур та Дубай також активно створюють детальні регуляторні рамки, які спрямовані на забезпечення прозорості та безпеки в операціях з використанням стейблкоїнів у фінансових системах.У звіті підкреслюється важливість того, щоб регуляторні рамки залишалися адаптивними до технологічних змін, водночас забезпечуючи належний захист споживачів. Створення надійних і всеосяжних регуляцій є важливим кроком до формування глобальних стандартів, які регулюватимуть майбутні фінансові системи на основі стейблкоїнів.