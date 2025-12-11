Нове покоління серверних систем Lenovo: оптимізовані для роботи з ШІ

11 декабря 2025, 10:45

Компанія Lenovo оголосила про розширення портфоліо рішень для зберігання даних, віртуалізації та управління даними, створених для модернізації ІТ-інфраструктури клієнтів та забезпечення готовності бізнесу до роботи з корпоративними застосунками та ШІ.

Нове портфоліо включає системи зберігання та віртуалізації Lenovo ThinkSystem і ThinkAgile, а також оновлені сервіси з управління даними. Поєднавши апаратні рішення, програмне забезпечення та професійні послуги, Lenovo створює сучасний фундамент для підприємств і компаній середнього бізнесу, які впроваджують інновації у сфері штучного інтелекту.

Згідно з опитуванням Gartner®, 63% організацій не мають або не впевнені, що мають правильні практики управління даними для ШІ. Попри те, що унікальні дані клієнтів є ключовою конкурентною перевагою, 80% систем зберігання, впроваджених за останні п’ять років (за даними IDC), працюють на повільних масивах на основі жорстких дисків і не оптимізовані для ШІ. Паралельно зростають вимоги до відкритих рішень у сфері віртуалізації та контейнеризації. Бізнесу необхідно мінімізувати ризики, забезпечивши модернізацію систем та практик роботи з даними відповідно до сучасних сценаріїв використання.

Сучасним компаніям потрібні ефективні та кіберстійкі системи, які поєднують продуктивність, простоту масштабування та можливість розгортання як локально, так і в гібридних середовищах, щоб дані залишалися на місці для відповідності вимогам, а ШІ-навантаження запускалися там, де це оптимально.

Lenovo представила нові рішення ThinkSystem та ThinkAgile, оптимізовані під ШІ, віртуалізацію та усунення вузьких місць у зберіганні даних:

Lenovo ThinkSystem DS Series Storage Arrays: Нові all-flash-масиви SAN для блокового зберігання забезпечують просте розгортання та управління у віртуалізованих середовищах, покращуючи продуктивність і ефективність модернізації даних.

Lenovo ThinkAgile FX Series: Відкрита гіперконвергентна інфраструктура (HCI), що дозволяє безшовно переходити між обраними HCI-рішеннями без заміни апаратної частини. Це максимізує захист інвестицій та надає гнучкість для розвитку.

Lenovo ThinkAgile MX Series для розділеного (disaggregated) зберігання у Microsoft Azure Local: Розширена підтримка зовнішніх Fibre Channel SAN для корпоративних клієнтів, які використовують віртуалізацію у Microsoft Azure Local.

Lenovo ThinkAgile MX Series з NVIDIA RTX Pro 6000: Інтегрована підтримка GPU нового покоління для високопродуктивного інференсингу та корпоративних робочих навантажень ШІ.

Lenovo ThinkAgile HX Series для ШІ Підтримує програмний стек Nutanix Enterprise AI (NAI), що дозволяє компаніям у віртуалізованих і контейнерних середовищах розгортати, запускати та масштабувати моделі ШІ за лічені хвилини.

Щоб допомогти клієнтам отримати максимум від нових систем і підготувати свої дані до роботи зі ШІ, Lenovo розширює портфель гібридної хмари і сервісів життєвого циклу даних, розроблених для модернізації середовищ, підвищення надійності та підтримки зростаючих вимог до робочого навантаження на сховище даних і штучний інтелект. Цей портфель включає Lenovo Deployment Services для ThinkAgile та ThinkSystem, що допомагають організаціям отримувати швидшу окупність інвестицій, завдяки більш ефективному розгортанню інфраструктури.



У рамках розширених послуг з управління даними Lenovo представляє Premier Enhanced Storage Support – спеціалізовану підтримку для ІТ-команд, що працюють із критично важливими навантаженнями. Завдяки прямому доступу до експертів Lenovo клієнти отримують переваги проактивного моніторингу, оптимізації продуктивності та керованого розв’язання інцидентів, що допомагає забезпечити надійну роботу систем, кращий захист і стійкість, необхідну для підтримки інновацій у сфері ШІ та розвитку гібридної хмари.