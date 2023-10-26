Lenovo Tech World 2023: компанія представила комплексну концепцію "ШІ для всіх"

26 октября 2023, 13:45

Компанія Lenovo провела щорічний захід, дев’ятий за рахунком, який присвятили впровадженню можливостей ШІ для “розумної” трансформації усіх аспектів життя та кожної галузі.

Інновації охоплюють від кишенькового до хмарного рівні та здійснюються за допомогою спеціально розроблених пристроїв, інфраструктури, рішень і послуг, які готові до роботи з ШІ. Такі інструменти допомагають розширювати можливості галузей, підприємств і приватних осіб по всьому світу.

У рамках комплексної візії "ШІ для всіх" та анонсу про подальші інвестиції у розмірі 1 млрд доларів, компанія Lenovo поділилася своїм динамічним підходом до гібридного ШІ, в якому, на її думку, співіснуватимуть державні, приватні та персональні базові моделі. З метою збереження безпеки даних та захисту конфіденційності користувачів, ШІ Lenovo може функціонувати виключно в межах пристрою або з локальними серверами. У обох випадках ШІ Lenovo навчається на основі даних, наданих окремими користувачами або через власні дані підприємства. При цьому технологія гарантує, що жодна інформація не передається публічно і не потрапляє у відкриті навчальні набори даних. Це не лише безпечно, але й дає змогу отримати більш потужні та персоналізовані результати.

Протягом заходу до голови та генерального директора Lenovo Юаньціна Яна (Yuanqing Yang) на сцені приєднались лідери глобальних партнерів Lenovo, включаючи засновника, президента та генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), голову та генеральну директорку AMD, докторку Лізу Су (Lisa Su) і президента та генерального директора Formula 1 Стефано Доменікалі (Stefano Domenicali). Голова та генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральний директор і президент Qualcomm Крістіано Амон (Cristiano Amon), а також генеральний директор Intel Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) приєдналися до Tech World по відеозв'язку.

Під час свого виступу Юаньцін Ян (Yuanqing Yang) поділився планами Lenovo надати організаціям будь-якого розміру провідні в галузі технології ШІ: "Я радий поділитися нашим інноваційним баченням щодо поширення ШІ для всіх — приватних осіб і підприємств по всьому світу — завдяки можливостям кишенькових і хмарних обчислень Lenovo, з персоналізованими, адаптованими знаннями про окремих користувачів і підприємства, забезпечуючи при цьому захист конфіденційності та безпеку даних. Це також свято партнерства з ключовими лідерами ери штучного інтелекту. Разом ми розкриваємо його можливості, щоб допомогти побудувати більш розумний, інклюзивний та стійкий світ".

На сцені в Остіні голова та генеральна директорка AMD докторка Ліза Су (Lisa Su) розповіла про міцне партнерство між Lenovo та AMD: "Ми маємо довгу історію спільних інновацій з Lenovo — від ThinkSystem в центрі обробки даних до робочих станцій ThinkStation та ноутбуків ThinkPad. Ми раді розширити нашу співпрацю, щоб забезпечити оптимізовані для ШІ рішення в портфоліо ПК і центрів обробки даних Lenovo на базі процесорів AMD Ryzen, EPYC™ і Instinct".

По відеозв’язку голова та генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) додав: "У Microsoft ми прагнемо допомагати людям та організаціям застосовувати цифрові технології, щоб адаптуватися та процвітати в цю нову епоху ШІ. Ось чому наше довгострокове партнерство з Lenovo є таким важливим. Протягом багатьох років ми об'єднували пристрої та послуги Lenovo з потужністю технологій, щоб допомогти клієнтам по всьому світу в кожній галузі та в кожному секторі економіки. І разом ми будемо розвивати ці інвестиції, щоб забезпечити наступний рівень цінності для наших спільних клієнтів".

Lenovo працює над наступним поколінням інфраструктури, яка готова та оптимізована до роботи зі ШІ, щоб за допомогою гібридного підходу надати клієнтам по всьому світі потужний, індивідуальний, масштабований та енергоефективний штучний інтелект. Нова ера гібридного ШІ допоможе компаніям розкрити потенціал своїх даних, де б вони не були створені, і спростити шлях до інтелектуальної трансформації. Планується, що ШІ вийде за межі хмари та стане доступним для компаній завдяки периферійній обчислювальній інфраструктурі в режимі реального часу. На сцені голова та генеральний директор Lenovo Юаньцін Ян (Yuanqing Yang) та генеральний директор і засновник NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) оголосили про розширення партнерства з новими гібридними рішеннями та інженерною співпрацею, щоб забезпечити потужність генеративного ШІ для кожного підприємства.

Компанія Lenovo спільно з NVIDIA постачатиме повністю інтегровані системи, які забезпечують обчислення на основі ШІ скрізь, де створюються дані — від периферійної інфраструктури до хмари. Це допоможе компаніям з легкістю розгортати власні застосунки на базі ШІ, які сприятимуть інноваціям і трансформації у будь-якій галузі. В рамках співпраці Lenovo та NVIDIA створять системи наступного покоління на основі гнучкої модульної архітектури NVIDIA MGX. Вона забезпечує широкий спектр надійних і безпечних рішень для найвимогливіших робочих навантажень генеративного ШІ та допомагає компаніям впроваджувати масштабні когнітивні рішення за допомогою платформи NVIDIA Omniverse.

Разом компанії також надають підприємствам можливість легко та впевнено впроваджувати ШІ та розпочати трансформацію, керовану штучним інтелектом, за допомогою нової послуги Lenovo AI Professional Services Practice. Пропонуючи широкий спектр послуг, рішень і платформ, ця послуга допомагає компаніям будь-якого розміру орієнтуватися в ландшафті ШІ, знаходити правильні рішення та швидко, економічно ефективно й масштабно впроваджувати ШІ у роботу своїх організацій, перетворюючи цю технологію з концепції в реальність.

Компанія Lenovo продемонструвала майбутнє пристроїв із підтримкою штучного інтелекту та функцій на базі ШІ, включаючи бачення майбутнього комп’ютера з цією технологією, який підвищить продуктивність, спростить робочий процес і захистить дані, а також демонстрацію Personal AI Twin. Остання технологія можлива завдяки взаємодії штучного інтелекту з клавіатурою та рідною мовою користувача, а також новій концептуальній функції AI NOW, яка є персональним рішенням-двійником (помічник штучного інтелекту) для ПК зі ШІ. Штучний інтелект використовує персоналізовані та приватні моделі висновків, засновані на власній базі знань користувача на пристрої та точно налаштованих моделях, забезпечуючи безпеку даних та конфіденційність.

Окрім демонстрації пристроїв зі штучним інтелектом, Lenovo також представила концепцію адаптивного дисплея для смартфонів, який можна згинати та якому можна надавати різну форму залежно від потреб користувача. Концепція базується на інноваціях дисплеїв та складних механічних пристроїв Lenovo, концепції згортання, а також оновленому рішенні для захоплення рухів на основі ШІ — Project Chronos. Lenovo також поділилася своєю роботою в ширшій технологічній екосистемі з такими партнерами, як NVIDIA, де центральний обчислювальний блок Lenovo буде працювати на платформі NVIDIA DRIVE Thor, найпотужнішому у світі автомобільному комп'ютері.

У рамках фокуса на інтелектуальних рішеннях компанія Lenovo оголосила про своє бачення Enterprise AI Twin — програми штучного інтелекту, яка володіє глибокими знаннями про підприємство та зберігає ці знання у безпеці. Програма знаходить і витягує релевантну інформацію в межах підприємства з пристроїв, периферійної інфраструктури та приватних хмар, синтезує її в оцінки та висновки та пропонує рішення. AI Twin можна використовувати для широкого спектра сценаріїв. Від допомоги працівникам у плануванні подорожей, до зниження ризиків у ланцюгах постачання на основі загальнодоступної інформації про погодні умови. Технологія може поєднуватись з корпоративним ШІ, який аналізує замовлення клієнтів і вплив погоди на постачання, надходження запчастин, перебої в транспортуванні тощо.

Разом із генеральним директором Юаньцін Яном (Yuanqing Yang) своїм баченням ШІ для всіх поділилися технічний директор Lenovo та керівники бізнес-груп:

Доктор Йонг Руй (Yong Rui), старший віцепрезидент і технічний директор, прокоментував: "Підсумовуючи, ми вважаємо, що майбутній ШІ буде включати гібрид публічної, приватної та персональної базової моделі (foundation model, FM), що працюють разом. Наш гібридний сервіс ШІ буде використовувати три типи FM, розширюючи можливості застосунків в хмарі, на периферії та на пристроях з персональним помічником та помічником для підприємств. Компанія Lenovo хотіла б побудувати цю екосистему гібридного ШІ разом з партнерами, щоб розкрити потенціал фундаментальних моделей та принести користь як нашій індустрії, так і повсякденному життю".

Кірк Скауген (Kirk Skaugen), виконавчий віцепрезидент і президент групи інфраструктурних рішень Lenovo, поділився баченням компанії щодо наступного покоління рішень ШІ. Прискорюючи нову еру ІТ за допомогою спеціально створеної інфраструктури, готової до роботи зі штучним інтелектом, яка виходить за межі центру обробки даних, Lenovo допомагає компаніям розкрити потенціал своїх даних. За допомогою партнерів доктора Йонаса Юселіуса (Jonas Juselius), технічного директора Oceanbox, та Бернда Гайгера (Bernd Geiger), генерального директора і технічного директора Semafora Systems, Скауген поділився впливом потужних рішень ШІ на бізнес-результати.

"Незалежно від того, де ви використовуєте штучний інтелект, незалежно від того, чи потрібні вам обчислювальні системи загального призначення або високоспеціалізовані, Lenovo пропонує рішення під ключ, що дозволяють використовувати ШІ всім і всюди", — сказав пан Скауген. — Завдяки нашим передовим технологічним інноваціям у галузі ШІ та співпраці з широкою мережею найкращих у своєму класі партнерів нові гібридні рішення Lenovo створюють швидший та гнучкіший шлях до генеративного штучного інтелекту, наближаючи його на рівні центру обробки даних до джерела бізнес-даних у будь-якому місці".