Новий моноблок від Lenovo з підтримкою ШІ — ThinkCentre neo 50a 24 All-in-One

29 июля 2022, 11:15

Lenovo представила новий ThinkCentre neo 50a 24 All-in-One (AIO) з інноваційними функціями штучного інтелекту (ШІ) для задоволення потреб наступного покоління малого та середнього бізнесу.

Lenovo розширює свою нову лінійку настільних комп’ютерів ThinkCentre neo, анонсовану на початку цього року, щоб запропонувати підприємствам, що розвиваються, високопродуктивні та готові до викликів майбутнього настільні комп’ютерні рішення. Розроблені вони для імерсивного досвіду роботи. Пристрої оснащені новітнім процесором Intel Core серії H 12-го покоління2 з дискретною відеокартою Intel Arc A370M та операційною системою Windows 11. Новий настільний комп’ютер AIO працює за технологією на базі ШІ, що включає можливості виявлення присутності людини, адаптивне затемнення екрана, шумозаглушення та AI Meeting Manager.

ThinkCentre neo 50a 24 оснащений яскравим 23,8-дюймовим Full HD дисплеєм із широким кутом огляду, сертифікацією TÜV Rheinland з низьким випромінюванням синього світла. Доступний із сенсорним екраном, виконаний у стильному та мінімалістичному дизайні, у фірмовому кольорі терраццо (terrazzo) та унікальним матеріалом покриття. Покращена послуга ThinkShield із захистом на основі fTPM, захист на рівні BIOS та безпека портів підвищує загальний рівень надійності пристрою. Зобов’язання компанії щодо сталого розвитку підкріплюються використанням океанічного пластику у пакуванні та більш екологічним дизайном із використанням переробленої сировини, що не містить фарби.



Висока обчислювальна потужність та професійна графіка дозволяють впоратись із найскладнішими завданнями завдяки обсягу пам’яті до 16 ГБ і великими можливостями вбудованої пам’яті, що забезпечує достатньо місця для локальних даних. Wi-Fi 6 максимізує пропускну здатність у перевантажених мережах для безперебійної співпраці у хмарному середовищі.

Виявлення присутності користувача на основі технологій штучного інтелекту дозволяє здійснювати вхід в систему без дотику для простоти використання та швидкої зміни профілів. Система може інтелектуально затемнювати дисплей, коли користувач відводить погляд, зменшуючи енергоспоживання. При цьому адаптивний екран реагує на навколишнє освітлення, зменшуючи або додаючи яскравість дисплея за потреби.

Вбудована система безпеки має першочергове значення для захисту бізнесу та користувачів. ThinkCentre neo 50a 24 оснащений fTPM 2.0 модулем (Firmware Trusted Platform Module 2.0) для шифрування даних та додаткового рівня захисту. Захист на рівні BIOS дозволяє запобігти несанкціонованому доступу вручну або через USB-пристрої, а функція виявлення присутності людини розпізнає користувачів за допомогою біометричних алгоритмів з використанням ШІ. Камера, що висувається, відкривається тільки тоді, коли вона необхідна користувачеві, що дозволяє запобігти випадкам небажаного порушення конфіденційності.

ThinkCentre neo 50a 24 створений не тільки для покращення користувацького досвіду та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, завдяки використанню екологічно чистих матеріалів, але й для зниження енергоспоживання. Сертифікація ENERGY STAR 8.0 гарантує максимальну ефективність при нижчому енергоспоживанні, а також відповідає чітким стандартам сертифікації EPEAT Silver протягом усього життєвого циклу продукту. Крім того, користувачі можуть замовити опцію Lenovo CO2 Offset Service, яка допомагає компаніям робити свій внесок у конкретні екологічні проєкти.