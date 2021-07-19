Новые моноблоки Lenovo ideacentre AIO 3 и ideacentre AIO 5

19 июля 2021, 11:45

Lenovo представила на украинском рынке стильные, компактные и высокопроизводительные моноблоки ideacentre AIO 3 и 3i1, а также ideacentre AIO 5i1 для развлечений и работы.

Устройства оборудованы мощными процессорами Intel Core i7 10-го поколения, а ideacentre AIO 3 можно выбрать еще и с процессором AMD Ryzen 7. Широкий экран на изящной эргономичной подставке впишется в любой интерьер и не займет много места на рабочем столе.

Моноблоки ideacentre All-in-One 3 и 3i оснащены практически безрамочными дисплеями с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей), что обеспечивает четкую и реалистичную картинку. Пользователь может выбрать оптимальный размер экрана для своих потребностей из трех доступных вариантов: 27, 23.8 и 21.5 дюйма. Благодаря широким углам обзора, устройство идеально подходит для отдыха с близкими за просмотром кинофильмов или сериалов.

Ideacentre AIO 3 и 3i можно опционально приобрести с сенсорным экраном и интуитивно управлять приложениями, просматривать и сразу редактировать изображения, перетаскивать файлы на дисплее. Интерактивное взаимодействие с моноблоком поможет по-новому проживать теплые моменты с родными, создавая семейные коллажи из архивных фотографий.

Элегантный дизайн All-in-One устройства скрывает в себе мощность процессоров 10-го поколения Intel Core i7 или высокопроизводительного AMD Ryzen 7. Кроме процессора, эффективную работу обеспечивают 16 ГБ оперативной памяти. Пользователь также может выбрать конфигурацию с дискретной видеокартой и комбинированным дисковым пространством, например, твердотельный накопитель на 1 ТБ в сочетании с SSD-накопителем на 256 ГБ.



Моноблок ассоциируется с кучей проводов, которые неряшливо лежат на столе, раздражают и мешают? Инженеры Lenovo решили эту проблему – в подставку AIO-устройств встроен кабельный коллектор. Он собирает все провода и помогает освободить пространство для важных гаджетов или приятных мелочей. На диване с попкорном или за столом в творческом процессе – ideacentre AIO 3 и 3i подстроится под любое положение пользователя благодаря возможности наклонять подставку моноблока.

На новом 27-дюймовом моноблоке ideacentre AIO 5i можно наслаждаться еще более реалистичным изображением. Экран с разрешением Quad HD (2560x1440 пикселей) позволяет сфокусироваться на мельчайших деталях и получить максимальное удовольствие от просмотра видео или игрового процесса. Дисплей с соотношением экрана к корпусу в 93% и тонкими рамками дает больше пространства для работы в видео и фоторедакторах. Ideacentre AIO 5i доступен также с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Как и ideacentre AIO 3 и 3i, старшее поколение устройств можно выбрать с опциональным сенсорным дисплеем.

Для максимального погружения в мир развлечений важно не только изображение, но и качественное звучание. Аудиосистема ideacentre AIO 5i – безоговорочный плюс новинки. Сертифицированные динамики JBL от Harman, премиум-технология Dolby Audio, два высокочастотных и один низкочастотный динамики прекрасно синхронизируются, обеспечивая объемный и чистый звук.

Оснащенный процессором Intel Core i7 10-го поколения (в максимальной конфигурации), ideacentre AIO 5i справится с большинством рабочей нагрузки. Моноблок быстро реагирует на запросы пользователя и стабильно работает при воспроизведении «тяжелого» программного обеспечения. Это делает владельца устройства более продуктивным и позволяет креативить без задержек. К тому же моноблоки ideacentre AIO 5i, а также ideacentre AIO 3 и 3i имеют все необходимые порты и разъемы для подключения дополнительных аксессуаров, в том числе второго монитора.

Важно, чтобы мобильный телефон был всегда рядом с компьютером, но мешают провода подзарядки? Достаточно просто положить смартфон на основу Lenovo ideacentre AIO 5i и гаджет будет заряжаться. Инфракрасная камера и технология Windows Hello позволяют автоматически войти в систему за несколько секунд.

Чтобы владелец был уверен в своей конфиденциальности, моноблоки ideacentre AIO 5i, а также ideacentre AIO 3 и 3i оснащены шторкой TrueBlock Privacy Shutter. Достаточно нажать кнопку в верхней части экрана и шторка закроет веб-камеру, пока та не нужна.

Новые All-in-One устройства от Lenovo доступны по цене:

● Моноблоки Lenovo ideacentre AIO 3 и 3i – от 17 999 грн.

● Моноблоки Lenovo ideacentre AIO 5i – от 25 999 грн.

Технические характеристики Lenovo ideacentre AIO 3 и 3i

Процессор: Intel Core i7 (в максимальной конфигурации) или AMD Ryzen 7 (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Home (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 27"/23.8"/21.5" Full HD (1920x1080 пикселей), IPS, опциональный сенсорный экран, яркость до 250 нит

Графика: для устройств на базе Intel: интегрированная Intel UHD Graphics или Intel Iris Plus Graphics, дискретная AMD Radeon 625 (опционально). Для устройств на базе AMD: интегрированная AMD Radeon

Оперативная память: до 16 ГБ

Накопитель: PCIe SSD до 512 ГБ (в максимальной конфигурации), HDD до 1 ТБ (опционально)

Аудиосистема: два стереодинамика мощностью по 3 Вт

Порты: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1, кардридер "3-в-1" (SD, SDHC, SDXC), RJ45, комбинированный разъем для наушников и микрофона, разъем питания, HDMI-выход, оптический привод (опционально)

Сеть: 2 x 2 WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 combo с картой WiFi

Габариты: в зависимости от диагонали экрана: 27" – 613.1x185x485.2мм, 23.8" – 541.04x185x447.36 мм, 21.5" – 490.5x185x418.88 мм

Вес: 5.5 кг

Цвет: черный (Business Black), белый (Foggy White)



Технические характеристики Lenovo ideacentre AIO 5i

Процессор: Intel Core i7 (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Home (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 27" Quad HD (2560x1440 пикселей), 23,8" Full HD (1920x1080 пикселей), IPS, опциональный сенсорный экран, яркость до 250 нит

Графика: интегрированная Intel UHD Graphics 630, дискретная NVIDIA GeForce GTX1650

Оперативная память: до 16 ГБ

Накопитель: PCIe SSD до 1 ТБ, HDD до 2 ТБ (в максимальной конфигурации)

Аудиосистема: два ВЧ-динамики JBL от Harman мощностью по 3 Вт, один НЧ-динамик 5 Вт, технология Dolby Audio Premium

Порты: USB-C, 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, кардридер "3-в-1" (SD, SDHC, SDXC), RJ45, комбинированный разъем для наушников и микрофона, HDMI. Беспроводная зарядка для смартфона в основе моноблока

Сеть: 2 x 2 WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 combo с картой WiFi

Габариты: в зависимости от диагонали экрана: 27" – от 614.8x476.43x25.5 мм, 23,8" – 541.04x185x447.36 мм

Вес: 7.25 кг

Цвет: черный (Black), серый (Mineral Grey)