Моноблок Lenovo ideacentre A340

23 июля 2019, 13:15

Компания Lenovo представляет в Украине моноблок ideacentre A340, элегантный, компактный, с регулируемой подставкой и защитой конфиденциальности.

Моноблок доступен в различных конфигурациях и в двух вариантах размера 21.5 или 23.8 дюйма и разработан с заботой о комфорте в работе или во время отдыха.

Оперативная память моноблока до 8 Гб и процессор Intel Core i5 8-го поколения (в максимальной комплектации) обеспечивают необходимую мощность для многозадачности в работе, просмотра фотографий или фильма с семьей.

Моноблок ideacentre A340 станет стильным дополнением рабочего пространства как дома, так и в офисе. Независимо от конфигурации, устройство имеет компактные размеры – при экране 21.5 или 23.8 дюйма его вес – всего от 5 кг. Тысяча фильмов, 30 000 песен или 40 000 фотографий легко поместятся в памяти винчестера объемом 1 Тб – для большинства семей этого вполне достаточно. Для тех, кто использует облачные хранилища и ценит скорость работы больше, чем большой объем диска, подойдут конфигурации с твердотельным накопителем SSD до 256 Гб.

Благодаря компактным размерам и стильной регулируемой подставке, дизайн моноблока выглядит очень элегантно. Изящный корпус ideacentre A340 не будет занимать много места на рабочем или домашнем столе. Кроме того, подставку моноблока можно наклонять под нужным углом, который комфортен для работы или просмотра фильма вместе с семьей. Для удобства пользователя регулировать наклон экрана легко даже одной рукой. Дизайн этого ПК очень практичный: с ним можно аккуратно организовать свой рабочий стол и забыть о вечной паутине кабелей у себя на столе. Как? Достаточно воспользоваться кабельным коллектором, который встроен в подставку. В моноблоке присутствуют четыре USB-порта (USB-3.1, USB 2.0) для подключения всех необходимых периферийных устройств (мыши или клавиатуры), а также HDMI-порт, к которому можно подключить второй экран.

Моноблок ideacentre A340 может быть оснащен 21.5-дюймовым или 23.8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080), обладает тонкими рамками шириной от 9.5 мм. Два стереодинамика Dolby Atmos Audio обеспечат качественный звук во время онлайн-совещаний или просмотра фильма.

Цифровая безопасность – необходимая характеристика современной техники. Моноблок Lenovo ideacentre A340 оснащен шторкой TrueBlock Privacy Shutter, которая закрывает веб-камеру одним лишь нажатием на кнопку.

Моноблок ideacentre A340, независимо от его размеров, продается в комплекте с мышкой и клавиатурой черного цвета. Кроме того, в моноблоках с диагональю 23.8" присутствует DVD-RW привод.

Моноблок Lenovo ideacentre A340 доступен на украинском рынке в черном цвете по цене от 10 947 грн.

