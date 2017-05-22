Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO Y910 с баснословным ценником

22 мая 2017, 11:45

Компания Lenovo представляет в Украине моноблок IdeaCentre AIO Y910 – устройство, созданное для погружения в игровой мир.

Lenovo IdeaCentre AIO Y910 выглядит и звучит потрясающе. Высокая детализация почти безрамочного 27-дюймового дисплея позволит пользователю наслаждаться качеством изображения от интенсивных боевых сцен до погружения в глубокую пещеру, куда бы не завела его игра. Высококачественная графика дисплея QHD (2560x1440) с IPS матрицей и антибликовым покрытием позволит играть столько, сколько понадобится для победы, – и днем, и ночью. Более глубокое погружение в игру возможно благодаря потрясающему звучанию двух высококачественных стереодинамиков Harmon/Kardon 5 Вт с 7.1-канальной технологией Dolby Audio.

Мощная графика NVIDIA GeForce GTX 1080 и высокопроизводительный процессор 7-го поколения Intel Core i7 обеспечат непрерывность игрового опыта и возможность насладиться играми новейшего формата 4К. С оперативной памятью DDR4 до 32 ГБ можно быть действительно многозадачными, открывать различные приложения и играть одновременно.

Объем памяти позволяет получить истинное удовольствие от многозадачности, а LAN/WiFi подключение к сети с технологией Killer Double Shot Pro обеспечивает мгновенную загрузку, выгрузку и передачу игровых данных. Эта технология обрабатывает трафик онлайн-игр быстрее, чем стандартный трафик, ведь большая скорость – большее наслаждение от игры.

Моноблок имеет большое хранилище данных для сохраненных игр и других файлов – до 2 ТБ на жестком диске. Важнейшие файлы, к которым нужен молниеносный доступ, можно хранить на накопителе SDD емкостью 256 ГБ, который считывает данные в 4,6 раза быстрее, чем жесткий диск HDD.

Созданный для игры, спроектированный для развития моноблок IdeaCentre AIO Y910 очень легко обновляется и адаптируется под нужды пользователя – без специальных дополнительных инструментов. Нужно просто нажать логотип-кнопку «Y», чтобы открыть заднюю панель и без усилий получить доступ к графическому процессору (GPU), памяти, а также хранилищу данных и заменить их при необходимости.

Главное преимущество моноблока – в больших возможностях, которые занимают минимум пространства, а также в компактном сочетании всех составляющих в одном стильном корпусе. В моноблоке удобно распределены по граням корпуса самые разнообразные порты: Camera Push, порт для микрофона, 7xUSB 3.0, LAN вход, HDMI-вход/HDMI выход, кардридер для 6 типов носителей (SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro), порт для наушников, HDMI™-On Switch Button), а также с выдвижным держателем для наушников.

Моноблок IdeaCentre Y910 поддерживает технологию "мгновенного экрана", что позволяет подключить любое устройство (мобильный телефон, ноутбук или планшет) через разъем HDMI и использовать моноблок в качестве монитора.

Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO Y910 готов к игре с наивысшей производительностью и доступен на украинском рынке по цене 82 225 грн.



Технические характеристики Lenovo IdeaCentre All-in-One Y910

Производительность

Процессор: до 7-го поколения Intel Core i7

Операционная система: Windows 10 Home

Графика: до NVIDIA GeForce GTX 1080 8 ГБ

Оперативная память: до 32 ГБ DDR4

Жесткий диск

До 2 ТБ HDD

256 ГБ SSD

Аудио

Интегрированное 7.1-канальное Dolby Audio

Подключение

Killer DoubleShot Pro WiFi / LAN

Порты

Camera Push, порт для микрофона, 7xUSB 3.0, питание, LAN вход,

HDMI-вход / HDMI выход, 6-in-1 Card Reader (SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro), порт для наушников, HDMI-вход Switch Button

Дизайн

Дисплей: 27 "16: 9 QHD (2560x1440), IPS с антибликовым покрытием

Габариты (ШxГxВ) (мм): 237,6 x 615,8 x 490,25

Вес: 12,24 кг

Установленное ПО

Power2Go (Bluray and DVD)

PowerDVD (Bluray and DVD)

Microsoft Office

Lenovo Solution Centre

Rescue System

Lenovo Nerve Center

Prism

RDX Content