Моноблок Lenovo YOGA AIO 7 – уже в Украине

30 декабря 2021, 11:45

Компания Lenovo объявила о старте продаж в Украине нового устройства – моноблока YOGA AIO 7. Новинка отличается топовым “железом”, изящным дизайном и максимальной производительностью.

Мощный 16-потоковый процессор AMD Ryzen 7 5800 позволяет делать буквально все: от работы с видео-контентом и игровых состязаний до создания сложных эскизов. YOGA AIO 7 подойдет для творчества, разработки и тестирования игр, развлечений, работы с пакетом программ Microsoft и других задач пользователя.

Необходимо стримить, создавать дизайн или писать код на большом экране, но не хватает дополнительного монитора? С моноблоком YOGA AIO 7 от Lenovo это больше не будет проблемой. Максимальную производительность моноблока обеспечивает 16-потоковый процессор AMD Ryzen 7 5800H с тактовой частотой от 3,2 до 4,4 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти. В новом устройстве установлены SSD-накопитель объемом до 1 ТБ (в максимальной конфигурации) и жесткий диск до 2 ТБ (опционально), что позволяет быстро отправлять данные и хранить на устройстве множество файлов, к примеру эскизов. Также моноблок оснащен дискретной видеокартой AMD Radeon RX 6600M объемом до 8 ГБ. С такой “начинкой” пользователь сможет работать с графическими и видеоредакторами, загружать требовательные игры или кодить в режиме многозадачности, получая максимум удовольствия.

Дизайн и форма моноблока YOGA AIO 7 разработаны для комфортного использования на каждый день. Минималистичный корпус эстетично дополнит как домашний интерьер, так и рабочий. Новый экран можно легко повернуть в горизонтальное или вертикальное положение. Двухканальная архитектура дисплея позволяет свободно им управлять усилием всего одной руки. Почему бы и не рассмотреть свой графический проект с другого ракурса? Новое устройство свободно поддается ротации и позволят работать с изображением под удобным для пользователя углом от 20 до 180 градусов. С возможностями нового устройства рабочая презентация сможет удивить коллег.



Смотреть фильмы, играть в любимые игры или эффективно работать станет еще увлекательнее. 27-дюймовый экран с IPS-матрицей и 100% цветового охвата по стандарту sRGB обеспечивают реалистичную графику и высококачественную картинку. Разрешение Ultra HD (3840x2160 пикселей) позволит увидеть картинку максимально живо и детализировано, а яркости экрана до 350 нит будет достаточно для использования моноблока как при естественном, так и искусственном освещении.

Для расширения рабочего пространства пользователя, инженеры компании Lenovo предусмотрели наличие USB Type-C, что позволяет подключить устройство к ноутбуку и поворачивать экран для более комфортной работы. Для максимального погружения в процесс создания контента, работы или игр — моноблок оснащен двумя динамиками от JBL® мощностью по 5 Вт с поддержкой технологии Dolby Audio Premium. Качественный звук в сочетании с топовой графикой создадут свой маленький мультимедийный мир, в котором можно заниматься творчеством, продуктивно работать или наслаждаться отдыхом.





Моноблок YOGA AIO 7 оснащен веб-камерой с разрешением 5.0 Мп и инфракрасным (IR) сенсором, который гарантирует безопасную авторизацию пользователя. Камера механически выдвигается, а при необходимости – ее можно и вовсе «отстегнуть». Новинка оснащена стандартом беспроводной связи Bluetooth 5.0 и поддерживает технологию Wi-Fi 6 — для быстрой синхронизации с другими гаджетами и мгновенного подключения к сети.

В комплект моноблока входят беспроводная клавиатура и мышка, что дает возможность полноценно пользоваться устройством с момента распаковки. Чтобы максимально комфортно поворачивать экран и кабели подключенных устройств при этом не мешали, инженеры Lenovo разместили интерфейсы HDMI, USB 2.0, USB 3.2, порт для LAN-кабеля на стойке.

Изящная новинка Lenovo YOGA AIO 7 доступна в сером (Storm Grey) цвете по цене 44 599 грн

Технические характеристики моноблока Lenovo YOGA AIO 7

Процессор: 16-потоковый процессор AMD Ryzen 7 5800H с тактовой частотой от 3,2 до 4,4 ГГц

Дисплей: 27", UHD (3840x2160), IPS, яркость до 350 нит, 100% охвата sRGB, с антибликовым покрытием

Графика: AMD Radeon RX 6600M до 8ГБ GDDR6 (в максимальной конфигурации)

Оперативная память: до 32 ГБ

Накопитель: PCIe SSD до 1 ТБ (в максимальной конфигурации), HDD до 2 ТБ (опционально)

Аудиосистема: аудио высокой четкости (HD), кодек Realtek ALC274

Сеть: Wi-Fi 802.11 ac (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0

Порты: HDMI-вход 2.0, 3x USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB 2.0, LAN (RJ-45), комбинированный разъем для наушников / микрофона (3,5 мм)

Габариты: 614 x 460 x 108 мм

Вес: 11,64 кг

Цвет: серый (Storm Grey)