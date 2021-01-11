Новинки от Lenovo: иммерсивный опыт становится более персонализированным

11 января 2021, 9:15

В рамках выставки CES компания Lenovo представила инновационный персональный компьютер YOGA AIO 7 “все-в-одном”.

Модель имеет вращающийся дисплей, благодаря чему гаджет занимает меньше места, чем обычный ПК. Также Lenovo представила новые тонкие IPS- мониторы Lenovo L24i-30 и Lenovo L27e-30. Совместно с NEC Corporation компания Lenovo презентует обновленный ноутбук LAVIE Pro Mobile, а также карманный ПК LAVIE MINI. Кроме этого, компания выпустила последнее обновление программного обеспечения Lenovo Vantage, чтобы еще больше персонализировать работу компьютера.



На сегодняшний день техника становится все более “умной”, начиная от кухни, заканчивая виртуальными классами и персональными домашними кабинетами. Смарт-технологии позволяют адаптироваться к современным условиям, не жертвуя комфортом, развлечениями и социальными связями, продуктивностью и образованием даже дома.

При разработке инновационных гаджетов, Lenovo обращается к дизайнерским и инженерным достижениям, которые базируются на ежедневном пользовательском опыте. Так, к примеру, люди стремятся к минималистичному и оптимизированному дизайну, который помогает уменьшить беспорядок на столе. Пользователи ценят захватывающие визуальные эффекты, с которыми домашние развлечения оживают в ярких изображениях, а также универсальные устройства с индивидуальными игровыми аксессуарами, которыми можно наслаждаться дома или в дороге.

Lenovo YOGA AIO 7 на базе Windows 10 объединяет премиальный стиль и высокую продуктивность. Моноблок оснащен шарниром2, благодаря которому экран может поворачиваться. Эксклюзивная функция позволяет персонализировать настройки экрана, оборачивая его от горизонтального до вертикального положения. Угол обзора также можно менять — от 180 до 20 градусов для удобства пользования. YOGA AIO 7 оснащен встроенным аппаратным обеспечением для беспроводного соединения, что позволяет активировать дисплей удаленно с помощью планшета или смартфона. Будущее обновление позволит отображать онлайн-шоу на экране с разрешением 4К. Контент на экране автоматически поворачивается в зависимости от расположения дисплея. С помощью меню трансляции, зрители могут делиться веб-страницами прямо с мобильного устройства.

ПК оснащен стереодинамиками JBL Harman, которые размещены под вращающимся дисплеем, что обеспечивает качественный звук независимо от положения экрана. Дизайн корпуса устройства выполнен в двух цветах — сером (Cloud Grey) и белом (Moon White), поэтому моноблок выглядит современно как в рабочем, так и в домашнем интерьере.

Дополнительно в комплект к устройству входят беспроводная клавиатура, мышка и съемная веб-камера с разрешением 5М, которая размещена сверху. С помощью YOGA AIO 7 можно зарядить ноутбук и передавать файлы по одному кабелю, а также использовать общее хранилище для выполнения объемных творческих задач.

YOGA AIO 7 — первый в мире моноблок с 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4К, который поддерживает оба стандарта — 99% цветового пространства DCI -P3 и 99% Adobe RGB для прекрасных визуальных эффектов и отличного качества печати. Таким образом YOGA AIO 7 оптимизирован для пользователей, которые ценят качество цвета и участвуют в образовательных и развлекательных мероприятиях. Комбинация технологий отображения приводит к более широкому спектру теплых красных и желтых оттенков, а также холодных зеленых и голубых областей.

Настольный компьютер YOGA AIO 7 оснащен продуктивным процессором AMD Ryzen 7 4800H и графической картой NVIDIA GeForce RTX 2060 для многозадачной работы, создания контента и беспрерывных игр. Благодаря громкой связи Alexa® на ПК4 пользователи могут легко синхронизировать функции “умного” дома. Общаться с голосовым помощником можно с помощью встроенных микрофонов YOGA AIO 7. Так можно управлять “умным” домом, включать музыку, не отвлекаясь от просмотра или отправки электронной почты.Посмотрите еще раз: это необычные мониторы. Пользователи часто обращают внимание на внешний вид и эстетику монитора — теперь не нужно жертвовать шикарным стилем ради продуктивности. Всё это можно получить в новой серии пользовательских мониторов для каждого: Lenovo L24i-30 і Lenovo L27e-30.

Дистанционная работа и учеба доказали, что качественные и большие мониторы для виртуальных уроков делают процессы более удобными. IPS-дисплеи премиум-класса (In-Plane Switching) на мониторах Lenovo L24i-30 и Lenovo L27e-30 помогут пользователям получить максимум впечатлений от просмотра фильмов, онлайн-шопинга, игр или работы, обеспечат четкое и чистое изображение под широкими углами обзора.

Подставки для мониторов созданы для функциональной работы и оснащены скрытыми функциями прокладки кабелей. В них встроен держатель для смартфона, чтобы пользователь мог удобнее организовать личное пространство. Также можно наклонять дисплей, чтобы выбрать более удобный угол просмотра. Пользователь может выбрать одну из двух надежных конструкций: цельнометаллическая подставка нового Lenovo L24i-30 с двухцветными элементами, либо же элегантная модель Lenovo L27e-30. Мониторы выполнены в черном цвете (Raven Black) и ультратонкие: нижняя часть рамки всего 7,1мм, а с остальных трех сторон рамка почти незаметна.

Пользователи могут выбрать между двумя вариантами мониторов. IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920x1080) на Lenovo L24i-30 имеет размер 23,8 дюйма, а Lenovo L27e-30 — 27 дюймов. Экраны оснащены технологией Eye Comfort, которая имеет сертификат безопасности TUV Rheinland5. Технология минимизирует синее излучение и мерцание экрана на протяжении всего дня, сохраняя зрение пользователя во время длительной работы с гаджетом. Оба монитора поддерживают технологию AMD FreeSync для плавных игр6 без заминок. К тому же дисплеи поддерживают частоту обновлений до 75 Гц через порт HDMI.

С помощью настроек меню экрана (On-Screen Display, OSD) на программной платформе Lenovo Artery можно персонализировать громкость и другие характеристики монитора. Теперь геймеры, любители фильмов и специалисты, которые работают в режиме многозадачности, могут легко управлять мониторами для любых задач.



В этом месяце7 приложение Lenovo Vantage, которое помогает успевать больше с ПК, обновляет несколько своих функций. Пользователи получат доступ к некоторым новым настройкам. Одно из обновлений — Lenovo Smart Assist, которое улучшает функцию свободного входа в систему с технологией Windows Hello. Также приложение оснащено расширенной поддержкой программ браузера для воспроизведения видео в режиме свободных рук (hands-free) и Super Resolution 2.0 — технология, которая позволяет масштабировать видео.

Кроме этого компания представила новейшее сервисное программное обеспечение Lenovo Vantage Smart Performance Services. Теперь на мировых рынках доступна функция самодиагностики для безопасной работы ПК, что дает пользователям доступ к сканированию гаджета одним кликом мыши. Опция позволяет исправлять вредоносные программы и уязвимости нулевого дня (zero-day virus ) для повышения продуктивности и безопасности работы ПК. Благодаря новому прогрессивному кешированию веб-приложений, которое загружает Vantage за считанные секунды, пользователи смогут получить доступ ко всем функциям Vantage в любой точке мира.



В рамках выставки CES Lenovo анонсирует новые устройства LAVIE от NEC Personal Computers, Ltd., совместного предприятия Lenovo и NEC Corporation. В частности 8-дюймовый карманный LAVIE MINI — мобильный прототип ПК, созданный для развлечений премиум-класса с крутыми игровыми аксессуарами10, а также LAVIE Pro Mobile, который обеспечивает выносливость и стиль во время работы в дороге. Эти дополнения — последние достижения в области инноваций и минимализма, оба устройства отличаются функциональным дизайном.

Карманный LAVIE MINI — портативный персональный компьютер. Это один из наиболее компактных гаджетов, который оснащен мощными и продуктивными мобильными процессорами Intel Core i7 11-го поколения и графикой Intel Iris Xe. Концептуальное устройство имеет 8-дюймовый сенсорный дисплей WUXGA с разрешением 1920x1200 пикселей. Гаджет выполнен в белом цвете (Crystal White), который подчеркивает легкость и стиль. Устройство весит 579 грамм (1,28 фунта) — пользователи смогут брать его с собой и использовать практически где угодно.

Гаджет имеет улучшенные смарт-функции, среди которых опция режима ожидания (Modern Standby), инфракрасная камера (ИК) с технологией Windows Hello для автоматического бесконтактного входа в систему. Для быстрого набора текста, символьные и цифровые клавиши такого же размера, как и клавиши алфавита. Емкость батареи гаджета составляет до 26 Вт-час, устройство обеспечено подключением Wi-Fi 611. Кроме этого, карманный ПК имеет до 512 ГБ памяти SSD-накопителя12 и до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Логотип на крышке дисплея подсвечивается, когда гаджет включен. Также дополнительную подсветку имеет клавиатура, придавая ей премиальный вид.

Для персонализации использования, достаточно просто подключить LAVIE MINI к геймпаду Gaming Controller10, чтобы играть в высококачественные компьютерные игры, такие как гонки, игры в жанре Battle Royale и другие. Когда игра закончена, гаджет можно просто снять с контроллера и использовать в обычном режиме. Геймпад имеет знакомую игровую схему, иммерсивные вибрации, кнопки-триггеры и аналоговые джойстики.

LAVIE MINI можно разместить в док-станции10.13 Dock и с помощью HDMI-кабеля подключить к экрану телевизора. Таким образом игровой процесс можно транслировать на большом экране, чтобы поделиться впечатлениями от игры со зрителями. Кроме HDMI-подключения, док-станция также предоставляет и другие расширения, такие как несколько полнофункциональных USB Type-C и -A порты. Dock также можно использовать для быстрой зарядки аккумулятора.

После признания преимуществ гаджета на прошлогодней выставке CES, особенно надежности и легкости, мобильный ноутбук LAVIE Pro Mobile возвращается с обновлениями. Устройство оснащено современным шарниром, который позволяет наклонять клавиатуру на 180 градусов. Гаджет получил еще больше соблазнительных функций, которые повысят продуктивность пользователей во время работы в дороге. Среди них длительное время автономной работы и удобная клавиатура благодаря усовершенствованию хода на 1,5мм. Оптимизированный шарнир наклоняет клавиатуру по желанию пользователя до 180 градусов для увеличения шага набора текста до 19 мм.

Этот тонкий и легкий мобильный ноутбук создан с использованием материалов будущего поколения, которые раньше применяли только в космических технологиях. Корпус гаджета выполнен из магниево-литиевого сплава, а крышка из углеродного волокна. LAVIE Pro Mobile весит около 889 грамм (1,95 фунтов) и имеет ультратонкий корпус 16,7мм (0,66 дюйма). Гаджет оснащен процессором Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, что обеспечивает портативность и длительную работу аккумулятора. Размер экрана — 13,3 дюйма. Компактный дизайн устройства выполнен в насыщенном темно синем цвете (Navy Blue). Этот гаджет — оптимальное решение для пользователей, которые ведут напряженный и загруженный образ жизни и много работают в дороге, — устройство можно использовать практически из любого места и в любое время, дома или в офисе.