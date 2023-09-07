Новые моноблоки DIGMA PRO AiO 23A для работы, учебы и развлечений

7 сентября 2023, 18:45

Новинки отличаются достойным уровнем производительности. Они подойдут как для решения разнообразных домашних и рабочих задач, так и для развлечений.



Высокотехнологичную линейку электроники DIGMA PRO пополнили два 23.8" моноблока серии AiO 23A. Новинки отличаются мощными процессорами AMD Ryzen, удобной съемной веб-камерой со шторкой, а также регулируемой подставкой. В комплекте с каждым моноблоком поставляются беспроводная мышь и клавиатура.

Оба устройства предназначены для комфортной работы и развлечений. В одной из моделей установлен 4-ядерный процессор AMD Ryzen 3 5425U, который работает на частотах от 2,7 до 4,1 ГГц. Другая модель оснащена 6-ядерным чипсетом AMD Ryzen 5 5625U с тактовой частотой от 2,3 до 4,3 ГГц. Этот процессор подойдет для запуска более требовательных программ.



Моноблоки AiO 23A поставляются с предустановленной ОС Windows 11 Professional. Модуль оперативной памяти SO-DIMM DDR4 рассчитан на 8 Гб с возможностью расширения до 64 Гб. В качестве накопителя используется скоростной диск SSD m.2 2280 PCIE3.0х4 емкостью 256 Гб. Кроме того, у обоих устройств есть свободный дополнительный слот для 2,5-дюймового диска HDD/SATA. Он пригодится для хранения фотографий, музыки, фильмотеки, игр и других файлов.



Моноблоки AiO 23A имеют безрамочный экран с диагональю 23.8 дюйма и разрешением Full HD (1920?1080). Матовое небликующее покрытие дисплея защитит глаза от усталости и напряжения во время долгой работы. Матрица на основе IPS-технологии впечатляет широким цветовым охватом, высокой яркостью картинки и реалистичной цветопередачей вне зависимости от угла обзора. Особенность серии AiO 23A – съемная веб-камера на 2 Мп со шторкой. Она устанавливается в верхней части корпуса и при необходимости ее можно снять или просто закрыть шторку. Также моноблок оснащен подставкой, которая позволяет регулировать моноблок по высоте и переводить его в портретный режим.

Внушительное количество разъемов серьезно расширяет функциональные возможности моделей. Интерфейсы HDMI и Display Port помогут присоединить к моноблоку дополнительные мониторы. Три порта USB 2.0 пригодятся для подключения таких устройств как мышь, клавиатура, принтер, наушники и др. Два высокоскоростных порта USB 3.2 способны передавать данные со скоростью до 5 Гб/сек: это удобно для быстрого скачивания информации на флешку, внешний жесткий диск или смартфон. Есть также интерфейс RJ-45 для Ethernet-кабеля, он поддерживает скоростью передачи данных в 1 Гбит/с. Имеются стандартные разъемы для микрофона и наушников,встроенных динамика. Есть замок Kensington lock для предотвращения кражи.С помощью крепления VESA 75 x 75 моноблок можно закрепить на стене или кастомном кронштейне. Это позволит освободить больше места на рабочем столе.