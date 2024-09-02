Моноблоки DIGMA моделей Optimum и Action поступили в продажу

Бренд DIGMA, производитель высокотехнологичной электроники, выпустил качественные и доступные по цене моноблоки серий Optimum и Action.
Моноблоки – это возможная замена стационарному компьютеру или ноутбуку. Моноблок сочетает в себе лучшие качества как ноутбуков, так и стационарных компьютеров.
Во-первых, моноблок – это большой экран, наличие клавиатуры и мыши. Не многие ноутбуки оборудованы большим экраном, а для удобства работы за ноутбуком приходится подключать дополнительно мышь и клавиатуру. У ноутбуков не так много USB входов, и если не получится найти удобный комплект с одним USB-ресивером, то придется занять два входа для отдельного подключения мыши и клавиатуры. Возможно, из-за этого придется выбирать, какие другие USB-устройства использовать при работе: микрофон, колонки, увлажнитель воздуха, кабель зарядного устройства гаджетов и т.д.
Во-вторых, моноблок – это отсутствие большого количества проводов и системного блока под столом. Если вам важна компактность и порядок на рабочем месте, то моноблок подойдет по этим параметрам. У моноблока есть три провода: провод питания, провод мыши и провод клавиатуры, которые, при желании, заменяются на USB-комплект клавиатура + мышь. Это устройство подходит для работы и обучения, поэтому, если вы присматриваете компьютер для ребенка, то моноблок подойдет лучше всего.
Моноблоки DIGMA серий Optimum и Action – это те устройства, с которыми можно начать работу сразу же. Обе модели обладают большими экранами с диагональю 21.5, 23.8 дюймов. Устройства оборудованы процессорами серии Intel, оперативной памятью в 8ГБ и общей памятью в 256 ГБ.
Моноблоки Optimum и Action поддерживают Wi-Fi и Bluetooth соединение, что гарантирует беспроводное подключение к интернету и быстрый отклик беспроводных устройств. В устройства встроены динамики и микрофон, веб-камера для проведения видеозвонков. В комплекте с компьютерами идут проводные клавиатуры и мышь, которые упрощают начало работы.
Каждый из моноблоков можно дополнительно улучшить. Устройства предусматривают слоты для установки SSD/HDD, что позволяет поддерживать компьютер на уровне с вашими потребностями.
Помимо технических характеристик, моноблоки DIGMA сделаны в минималистичном дизайне. Они смотрятся в интерьере и занимают немного места. В тонкий монитор содержит в себе системный блок, которому не нужно дополнительное место на столе или под столом.
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