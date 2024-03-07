Обновление линейки моноблоков DIGMA PRO – Unity

7 марта 2024, 13:15

Высокотехнологичную линейку моноблоков DIGMA PRO пополнили новые модели се-рии Unity.

Устройства оснащены современными производительными процессорами, имеют возможность дополнительного апгрейда памяти (M.2 Sata), способны работать в портретном режиме.

Моноблоки имеют безрамочный экран с двумя вариантами диагонали - 23.8” и 27” дюймов, разрешением Full HD (1920x1080). VA и IPS матрицы обеспечат широкий цветовой охват, высокую яркость картинки и реалистичную цветопередачу вне зависимости от углов обзора. Матовое небликующее покрытие дисплея защитит глаза от усталости и напряжения во время долгой работы. Моноблок имеет современный минималистичный дизайн и оснащен подставкой, которая позволяет регулировать устройство по высоте и переводить его в портретный режим. С помощью крепления VESA 100 x 100 моноблок можно закрепить на стене или кастомном кронштейне. Все модели имеют выдвижную веб-камеру на 2 Мп.В зависимости от конфигурации, в моноблоках установлены производительные процессоры Intel Core i3 - i7 до 4.7 ГГц, модули оперативной памяти - от 8 до 16 Гб. В качестве накопителя используется скоростной диск SSD m.2 Sata ёмкостью от 256 Гб до 1 ТБ. У всех устройств есть свободный дополнительный слот для 2,5-дюймового диска HDD/SATA.Внушительное количество разъемов серьезно расширяет функциональные возможности моделей. Интерфейсы HDMI и Display Port помогут присоединить к моноблоку дополнительные мониторы. Четыре порта USB 2.0 пригодятся для подключения таких устройств как мышь, клавиатура, принтер, наушники и др. Два высокоскоростных порта USB 3.2 способны передавать данные со скоростью более 5 Гб/сек: это удобно для быстрого скачивания информации на флешку, внешний жесткий диск или смартфон. Есть также интерфейс RJ-45 для Ethernet-кабеля, он поддерживает скорость передачи данных в 1 Гбит/с. Имеются стандартные разъемы для микрофона и наушников, а также два встроенных динамика. В комплект любого устройства входит беспроводная клавиатура и мышь.