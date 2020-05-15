Lenovo представила обновленное портфолио устройств на базе Intel Core vPro 10

15 мая 2020, 10:45

Компания Lenovo представила новейшие настольные ПК ThinkCentre, оборудованные высокопроизводительными процессорами Intel Core 10-го поколения и процессорами Intel Core vPro 10-го поколения (будут доступны в некоторых моделях опционально).

Предлагая бизнесу гибкость, обновленные ThinkCentre M70, M80 и M90 в форм-факторах Tower, Small Form Factor (SFF), All-in-One (AIO) и Tiny предназначены для решения сложных вычислительных задач и обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Lenovo также обновила решение Tiny-in-One (TIO), представив модульные мониторы TIO22 и TIO24 4-го поколения. С этими инновационными дисплеями со специальным отсеком для подключения устройства Tiny (опционально) пользователь сможет легко превратить монитор в универсальный ПК.

Компания также представила новые модели базовых мобильных рабочих станций ThinkPad P43s и P53s. Обновленные ThinkPad P14s и P15s обеспечивают баланс между мобильностью и мощностью, предназначены для работы на ходу и без проблем справятся с такими приложениями для инженерной работы и проектирования, как AutoCAD, Revit, SOLIDWORKS и другими.

Новые настольные ПК ThinkCentre обеспечивают повышенную производительность и управляемость благодаря процессорам Intel® Core™ vPro® до 10-го поколения. Решение Lenovo ThinkShield обеспечивает лучшую в своем классе цифровую безопасность устройств ThinkCentre. ПК стали более компактными и теперь занимают меньше места на столе. Однолитровые модели в форм-факторе Tiny отлично подойдут для организации рабочего пространства пользователя.

Все новые модели ThinkCentre в форм-факторах Tower и SFF оснащены надежными средствами физической безопасности, включая замок Kensington и Smart Cable Clip для защиты периферийных устройств. Защиту от нежелательного физического вторжения гарантирует E-Lock. Он позволяет блокировать корпус изнутри, благодаря клапану, который запускается от системной платы.

Независимо от того, для каких бизнес-задач пользователю нужен ПК «All-in-One»: работы дома или в офисе, Lenovo ThinkCentre M оборудованы множеством функций и представлены в различных форм-факторах, чтобы предложить решения для каждого:

• Устройства ThinkCentre M70 доступны во всех форм-факторах и поддерживают необходимые технологии для ежедневной продуктивности. Новый ПК «All-in-One» M70a сочетает в себе элегантность 21,5-дюймового монитора с возможностями «старшего брата» M90a.

• ПК ThinkCentre M80 оснащены процессорами Intel Core vPro 10-го поколения для обеспечения лучшей безопасности и управляемости.

• ThinkCentre M90 предоставляют разнообразные возможности, благодаря процессорам Intel Core vPro® i9 10-го поколения (опционально). Режим «Modern standby» позволяет более эффективно работать с функциями энергосбережения, всегда оставаясь на связи. Устройства в форм-факторах Tower и SFF оборудованы вторым твердотельным накопителем (опционально) и могут быть подключены к дополнительному дисплею Flex-IO через USB Type-C, HDMI, DisplayPort или VGA.

Решение ThinkCentre-in-One (TIO) позволяет сделать из обычного монитора функциональный ПК, благодаря компактному ThinkCentre Tiny. Достаточно вставить миниатюрный компьютер в специальный корпус на задней панели дисплея TIO. Модульные мониторы TIO22 и TIO24 4-го поколения легко настраиваются и не требуют дополнительных инструментов. Устройства оснащены камерой и микрофоном и имеют функциональную конструкцию для легкой настройки под себя.Все настольные компьютеры ThinkCentre, как и ноутбуки ThinkPad, тестируют на соответствие стандартам Министерства обороны США под влиянием статического электричества, в условиях экстремальных температур и влажности, на стойкость к ударам и вибрациям. Кроме того, все модели ThinkCentre соответствуют требованиям к энергопотреблению Energy Star 8.0, прошли сертификации TCO 8.0 по устойчивости, RoHS по соблюдению ограничений на использование опасных веществ и соответствуют требованиям EPEAT по экологичности всего жизненного цикла.ThinkPad P14s и ThinkPad P15s созданы для пользователей, которые не сидят на месте. Ноутбуки могут работать до 14 часов без подзарядки, предоставляя дизайнерам, инженерам, преподавателям и студентам возможность проявлять творческий потенциал в любое время и в любом месте.

Новинки оборудованы процессорами Intel Core 10-го поколения, включая Core i7-10810u с тактовой частотой 4,9 ГГц и технологией Turbo Boost. Кроме того, устройства отличаются профессиональной графикой NVIDIA Quadro, памятью до 2 ТБ, поддержкой WiFi 6, Ubuntu и Red Hat Linux. В максимальной конфигурации 14-дюймовый ThinkPad P14s и 15-дюймовый ThinkPad P15s оборудованы 4K-дисплеями с поддержкой Dolby Vision HDR и заводской калибровкой цвета X-Rite Pantone для более точной цветопередачи и четкого изображения.

Кроме того, скоро Lenovo обновит портфель продуктов ThinkPad, представив X1 Carbon 8-го поколения, X1 Yoga 5-го поколения и новые модели серий T, X и L, которые разработаны с учетом ключевых подходов компании к дизайну, инновациям и качеству. Обновленные устройства ThinkPad будут оборудованы платформой Intel vPro, чтобы предлагать современные IТ-решения с новейшими технологическими функциями для удовлетворения потребностей и желаний пользователей.