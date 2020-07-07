Самые маленькие настольные ПК Lenovo ThinkCentre теперь доступны на базе AMD

7 июля 2020, 15:15

Компания Lenovo объявила о расширении портфолио сверхкомпактных решений ThinkCentre в форм-факторе "Nano".

ThinkCentre M75n — самый маленький рабочий ПК линейки ThinkCentre, отвечающий всем требованиям и вызовам современного рабочего места.

Нужно оптимизировать производство или повысить эффективность бизнеса? Вычислительное устройство ThinkCentre M75n с поддержкой технологии Интернета вещей (IoT) на базе процессора AMD Athlon поможет собирать, защищать, анализировать и интерпретировать данные из разных источников в условиях реального времени.

Новый ThinkCentre M75n с поддержкой IoT оборудован процессором AMD Ryzen PRO, а также твердотельным накопителем и операционной системой Windows 10. Это обеспечивает производительность и надежность модели для любых повседневных задач. Функция Modern Standby позволяет не только получать электронные письма и сообщения в режиме ожидания, но и возобновлять работу с устройством меньше, чем за секунду. Хотя толщина корпуса всего 22 мм, новинка оборудована всеми необходимыми портами для подключения периферийных устройств, сетей и аксессуаров. Для комфортной работы с большими объемами данных и многозадачности к ThinkCentre M75n легко подсоединить два дисплея, полноразмерную клавиатуру, мышь и наушники. Благодаря порту USB Type-C, который расположен на передней панели, можно быстро зарядить совместимые устройства или обменяться данными.

Сегодня настольные ПК требуют гибкости. Вместе с соответствующими аксессуарами ThinkCentre M75n можно установить где угодно: на стене, за монитором или под столом. Пользователи, которые ценят мобильность, могут оставлять устройство прямо на рабочей поверхности для удобства перемещений. Портативность новинки и вес всего 505 граммов превращают ThinkCentre M75n в настоящую «рабочую лошадку» для дома и офиса.

Новый ThinkCentre M75n с поддержкой IoT может быть интегрирован в складские, торговые или медицинские инфраструктуры. Благодаря поддержке WiFi и Bluetooth устройство поможет быстро передать данные в облачное хранилище или центр обработки данных. Компактный ПК также может выполнять функцию ThinClient во время развертывания платформы для удаленной работы. Новинка адаптирована для нескольких операционных систем и оборудована встроенной поддержкой драйверов для старых версий ОС.

Ранее анонсированный ThinkCentre M90n теперь также доступен с поддержкой стандартов связи 4G и LTE WWAN, которые улучшат высокоскоростное подключение вне офиса. Настольные компьютеры Nano IoT как интегральные решения SmartEdge могут эффективно обрабатывать и интерпретировать данные из разных источников (датчики, сирены, дисплеи, камеры и т.д.). После чего отправлять только нужную информацию с минимальной задержкой в облачное хранилище или центр обработки данных.

Все устройства ThinkCentre надежно защищают данные и бизнес-процессы благодаря решению ThinkShield. Модели в форм-факторе "Nano" оборудованы встроенным шифровальным модулем dTPM 2.0, функцией Smart USB Protection, индивидуальным отключением порта USB и многими другими средствами безопасности, которые можно настроить в соответствии с потребностями пользователя.