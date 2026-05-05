Пхеньян масштабно відтворює західні концепції колісної артилерії

5 мая 2026, 9:45

Північна Корея представила власний аналог американського мінометного комплексу M1129 Stryker, інтегрувавши 120-мм міномет у колісну платформу типу 8×8 на базі бронетранспортера M2020.

Конструкція передбачає ведення вогню прямо з корпусу машини після відкриття броньованих кришок, що дозволяє швидко переходити з маршу в бойове положення та працювати без розгортання класичної мінометної позиції.Сам підхід для КНДР не новий: раніше Пхеньян уже демонстрував колісний «танк» як копію M1128 MGS, і нинішній міномет логічно вписується в цю лінію. Це не просто копіювання техніки, а копіювання концепції — мобільної вогневої підтримки на колісній базі, яка поєднує швидкість, оперативність і відносно дешеву платформу.Важливий нюанс — рівень реалізації. Наявність дистанційно керованого модуля з автоматичним гранатометом, додаткових бронепанелей і стандартних елементів живучості свідчить, що мова не про експеримент, а про доволі серйозну спробу зробити повноцінний серійний виріб.Водночас технологічна база КНДР обмежує можливості таких систем у частині точності, автоматизації та інтеграції з сучасними системами управління вогнем.Суть цієї історії в іншому: Пхеньян дедалі відкритіше переходить від копіювання окремих зразків до відтворення цілих військових підходів. І якщо раніше це виглядало як поодинокі демонстрації, то тепер формується системна лінійка — від колісних «танків» до самохідних мінометів.