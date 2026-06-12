Магнітний повербанк EcoFlow RAPID Magnetic 5000 мА·год

12 июня 2026, 10:45

Просто зафіксуйте повербанк на смартфоні — потужний магніт N52 надійно утримує пристрої разом навіть під час активного руху.

Повербанк підтримує:

бездротову зарядку потужністю до 15 Вт;

зарядку через USB-C кабель потужністю до 30 Вт.

Інтелектуальна система контролю температури здійснює до 50 перевірок щосекунди, підтримуючи стабільну та безпечну роботу навіть під час інтенсивного заряджання.

Потрібно дивитися відео, проводити онлайн-зустріч або працювати зі смартфона? Вбудована ніжка перетворює повербанк на зручну підставку — користуйтеся гаджетом і заряджайте його.

А коли енергія закінчується у самого повербанка, лише 33 хвилини і ваш заряд поновлено на 70%.