США внесли первый вклад в фонд восстановления Украины

18 сентября 2025, 9:15

Американская международная финансовая корпорация развития (DFC) объявила о выделении $75 млн начального капитала в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления Украины.

Эти средства будут использованы для начала инвестиций в важнейшие отрасли Украины, включая добычу полезных ископаемых, углеводороды и сопутствующую инфраструктуру.Инвестиции DFC в размере $75 млн будут дополнены вкладом украинского правительства, в результате чего общий размер стартового капитала составит $150 млн. Эти средства направят на поддержку начального этапа восстановления, с дальнейшими поступлениями от роялти и дополнительных вложений в фонд.Международная корпорация финансирования развития США (DFC), созданная в 2019 г. при поддержке обеих партий при президенте Трампе, является американским финансовым институтом развития. DFC сотрудничает с частным сектором для продвижения внешней политики США и укрепления национальной безопасности путем мобилизации частного капитала по всему миру.