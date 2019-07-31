Состоялся официальный анонс процессоров MediaTek Helio G90

31 июля 2019, 10:15

MediaTek «отметилась» анонсами новых мобильных процессоров Helio G90 Series - G90 и G90T.



Обе новинки ориентированы на применение в смартфонах игрового уровня, а также флагманских терминалах.

Конфигурация процессоров включает в себя 8 ядер ARM Cortex-A76 и ARM Cortex-A55, тактовая частота которых до 2,05 ГГц. Графика в этой «связке» ARM Mali-G76 3EEMC4. Задекларирована возможность использования дисплеев с разрешением до 1080х2520 точек.Обе новинки обладают набором фирменных технологий HyperEngine. На практике эти технологии помогают повысить быстродействие в играх.Оба чипа способны обеспечить возможность использование камер с разрешением до 64 Мп. Также в смартфонах с такими чипами в основе могут применяться и двойные камеры в конфигурации 24Мп и 16Мп.Помимо всего прочего стоит отметить также поддержку чипами Helio G90 Series Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0.Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемый чипами – 10 ГБ.Среди прочего отмечена поддержка систем навигации Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS.