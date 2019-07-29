Helio G90 и др. новые чипы MediaTek будут представлены 30 июня

29 июля 2019, 15:45

Пресс-служба компании MediaTek опубликовала несколько новых тизерных изображений, которые указывают на скорый анонс новых чипсетов для мобильных устройств.

Речь, в частности идет о чипе Helio G90, который был спроектирован для игровых смартфонов. По разным данным, в состав нового чипа войдет специальный блок для ускорения выполнения операций, связанных с ИИ. Конечно же, G90 будет оптимизирован под выполнение игровых задач.

Какие еще новинки стоит ожидать на грядущем мероприятии, пока не уточняется. Однако эксперты предполагают, то речь может идти о решениях с поддержкой сетей пятого поколения.Подробности станут известны уже в рамках самого мероприятия.