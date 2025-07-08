Иран поразил пять военных баз в Израиле в ходе 12-дневной войны

8 июля 2025, 13:15

Об этом пишет британское издание The Telegraph, со ссылкой на американских ученых, которые специализируются на использовании данных спутниковых радаров для обнаружения ущерба от бомбежек в зонах боевых действий.

Сообщается, что пять военных объектов подверглись ударам шести иранских ракет на севере, юге и в центре Израиля, включая крупную авиабазу, центр сбора разведданных и базу материально-технического снабжения.



По словам источников, во время войны США запустили не менее 36 перехватчиков THAAD, что обошлось примерно в $12 млн за каждый запуск.