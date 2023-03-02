Израиль готовится к войне с Ираном по опыту Украины

2 марта 2023, 14:15

Минобороны Израиля и Пентагон заключили соглашение о поставках вооружений и боеприпасов в военное время.

«В Минобороны отслеживают то, что происходит в Украине, с точки зрения логистики, и понимают, что армия Израиля зависит от американской военно-промышленной базы», - отмечает Israel Defense в связи с подписанием соглашения.Гендиректор израильского оборонного ведомства Земир заявил после заключения этого договора: «Мы продолжим вместе (с США) противостоять общим вызовам в сфере безопасности, первое место среди которых занимает иранская угроза региональной стабильности».