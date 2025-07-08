Акции Tesla упали после заявления Маска о создании своей партии

8 июля 2025, 12:45

7 июля акции электромобильной компании Tesla упали на 8%, сообщило Reuters.

Агентство подсчитало, что если текущие убытки сохранятся, производитель электрокаров может потерять более $80 млрд рыночной стоимости.



СМИ связывает падение акций с оглашением Маска о создании собственной политической партии. По словам консультанта Camelthorn Investments Шона Кэмпбелла, его, как и всех остальных инвесторов Tesla, беспокоят политические амбиции Маска. Они бы предпочли, чтобы гендиректор компании вернулся в бизнес.



Инвестиционная компания Azoria Partners отложила листинг биржевого фонда Tesla. Кроме того, ее гендиректор Джеймс Фишбэк призвал совет директоров оценить, совместима ли политическая деятельность Маска с его обязательствами перед Tesla.



Ранее совет директоров Tesla уже критиковали за неспособность обеспечить надзор за личными политическими амбициями Маска.