Tesla продаст акции на сумму $5 млрд, чтобы финансировать строительство заводов

9 декабря 2020, 10:45

Для Tesla ближайшие два года будут сопровождаться большими расходами. Она строит заводы по производству электрокаров и батарей одновременно под Берлином и в Техасе (в Остине).

По самым скромным оценкам, в 2021 и в 2022 году компания потратит на строительство и расширение мощностей по $2,5 млрд. К тому же акции Tesla стремительно дорожают, и в компании решили воспользоваться моментом и заработать, для чего решено продать акций на сумму до $5 млрд.



Как сообщают американские источники, Tesla будет продавать акции по рыночной цене и без точного определения сроков. Об этом компания уже уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В этом году Tesla уже два раза воспользовалась этим приёмом для привлечения средств. В феврале этого года Tesla продала акций на сумму $2 млрд, а в сентябре — на $5 млрд. Поэтому новая продажа окажется третьей в этом году. Правда, с начала года акции компании подорожали на 670 %, включая августовское расщепление в соотношении 5 к 1.



При рыночной капитализации Tesla в $598 млрд долларов новое предложение составляет менее 1 % от стоимости компании. До дробления акции Tesla котировались по цене $2200. Августовское дробление снизило стоимость акций до $400. Это позволило существенно расширить круг акционеров Tesla. Вчера на момент закрытия торгов акции компании стоили $641,76. К открытию сегодняшних торгов их котировка снизилась до $625, но скоро наверняка сменится ростом.



Через две недели для Tesla произойдёт важное событие — включение в индекс S&P 500. Этот индекс считается "барометром" американской экономики, что подчёркивает важность и ценность Tesla со всеми вытекающими последствиями, включая дальнейшее гарантированное подорожание акций компании.

(С) 3dnews