Корпорация Panasonic полностью избавилась от акций Tesla

Вскоре после первичного размещения акций Tesla в 2010 году корпорация Panasonic купила 1,4 млн акций американского автопроизводителя на сумму $30 млн.
Эти деньги тогда помогли Tesla развивать бизнес, а сама сделка способствовала укреплению связи между компаниями, которые совместными усилиями производили аккумуляторы. К концу марта этого года все акции Tesla, принадлежащие Panasonic, были проданы.
Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review, ссылающееся на отчётность Panasonic за минувший фискальный год. Если по состоянию на март 2020 года стоимость акций Tesla, принадлежащих Panasonic, достигала $730 млн, то их реализация в последующие месяцы принесла японской корпорации значительную часть суммы, отображённой в финансовой отчётности по статье «возврат инвестиций» — примерно $3,88 млрд в пересчёте по курсу.
Как уже отмечалось накануне, Panasonic при новом руководстве продолжит оптимизировать свою организационную структуру и концентрировать инвестиции на перспективных направлениях деятельности. Производство тяговых аккумуляторов, которое и свело компании в прошлом, станет одним из таких приоритетов. Как отметили представители Panasonic, отношение к Tesla в качестве делового партнёра в результате продажи акций не изменится.
(С) 3dnews