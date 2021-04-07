Акции Tesla сильно переоценены и компания затягивает с внедрением автопилота

Фаза энтузиазма в сегменте разработки систем автопилота для наземного транспорта в последние пару лет сменилась стадией отрезвления, и многие участники рынка стали говорить о том, как трудно даются "последние десять процентов пути".
Компания Tesla тоже тянет с внедрением автопилота в серийных машинах, и это может подорвать её капитализацию, как считает эксперт.
Своей точкой зрения на сложившуюся вокруг акций Tesla ситуацию поделился с ресурсом CNBC Крейг Ирвин (Craig Irwin), аналитик Roth Capital. По его словам, справедливый курс акций Tesla сейчас не превышает $150, хотя вчера он фактически приблизился к $700. Всего за один день после публикации квартальной отчётности капитализация Tesla выросла на $50 млрд. Инвесторы, по словам Ирвина, разогревая рынок акций Tesla, исходят из убеждения, что у компании нет конкурентов. При текущей величине капитализации в $660 млрд компания формирует лишь небольшую часть мирового авторынка, хотя эта сумма сопоставима с оборотом авторынка США и Европы вместе взятых.
Представитель Roth Capital при этом не считает, что у Tesla нет перспектив — напротив, бизнес будет расти вместе с остальным рынком электромобилей. Другое дело, что Tesla нужно поднажать с внедрением технологий автопилота, поскольку конкуренты уже дышат в спину. Благоприятными для компании факторами являются развитие бизнеса в Китае и предстоящий выход на рынок Индии, как резюмировал эксперт.
Вчера отметились ростом и акции многих других компаний, связанных с альтернативной энергетикой и электромобилями. На 1,89 % подорожали акции Lordstown Motors, на 2,59 % выросли в цене акции Canoo. Ценные бумаги разработчика твердотельных аккумуляторов QuantumScape оказались дороже на 2,25 %. Власти США в ближайшие годы пообещали потратить на электрификацию транспорта и создание зарядной инфраструктуры $174 млрд, что и придало оптимизма инвесторам.
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