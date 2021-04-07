Акции Tesla сильно переоценены и компания затягивает с внедрением автопилота

7 апреля 2021, 16:40

Фаза энтузиазма в сегменте разработки систем автопилота для наземного транспорта в последние пару лет сменилась стадией отрезвления, и многие участники рынка стали говорить о том, как трудно даются "последние десять процентов пути".

Компания Tesla тоже тянет с внедрением автопилота в серийных машинах, и это может подорвать её капитализацию, как считает эксперт.